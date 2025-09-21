Svetli način
Na Putinovi Evroviziji slavil Vietnamec Duc Phuc

Moskva, 21. 09. 2025 10.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Na mednarodnem pevskem tekmovanju Intervizija, ruski različici Evrovizije, je slavil vietnamski pevec Duc Phuc. Z zmago na tekmovanju, ki ga je oživel ruski predsednik Vladimir Putin, si je priboril nagrado v vrednosti 300 tisoč evrov. Drugo mesto je pripadalo Kirgizistanu, tretje pa si je priboril Katar. Za presenečenje večera je poskrbela predstavnica ZDA, ki je tik pred nastopom odstopila.

V Moskvi se je odvila ruska različica tekmovanja za pesem Evrovizije – Intervizija, na kateri je prepričal in nagrado v vrednosti 30 milijonov ruskih rubljev (305.561,70 EUR) domov odnesel Vietnamec Duc Phuc. Drugo mesto je osvojil Kirgizistan, tretje pa si je priboril Katar.

"Šokiran sem, najlepša hvala ... Nisem si mogel predstavljati, da bom zmagal na tako obsežnem tekmovanju," je dejal zmagovalec po poročanju BBC-ja in dodal: "Presenečen sem, da sem si tukaj pridobil toliko oboževalcev ... Zelo sem hvaležen vsem gledalcem."

Rusijo, ki je bila zaradi invazije na Ukrajino s tekmovanja za pesem Evrovizije izločena leta 2022, je zastopal ultranacionalistični pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je velik podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina in zagovornik invazije na Ukrajino. Med 23 sodelujočimi državami so bile tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar in Kazahstan. Nastopiti bi morala tudi predstavnica ZDA, Avstralka Vassy, ki je tik pred nastopom morala odstopiti zaradi pritiskov avstralske vlade, so zapisali v uradnem sporočilu.

Mednarodno pevsko tekmovanje Intervizija je med letoma 1965 in 1968 potekalo na Češkoslovaškem ter med letoma 1977 in 1980 na Poljskem kot vzhodnoevropska alternativa priljubljenemu mednarodnemu pevskemu tekmovanju. Tekmovanje je zdaj znova oživil ruski predsednik, pri čemer je bil za predsednika organizacijskega odbora imenovan podpredsednik vlade Dmitrij Černišenko.

Na tekmovanju so vsi nastopajoči peli v svojem maternem jeziku, zmagovalca pa je izbrala mednarodna žirija. Intervizijo bo po napovedih prihodnje leto gostila Savdska Arabija.

Preberi še Tudi Španija v bojkot Evrovizije, če bo tekmoval Izrael

Tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo prihodnjo pomlad potekalo pri naših sosedih na Dunaju, pa se sooča z bojkotom več držav. Po Sloveniji so se podobno odločile tudi Španija, Irska, Nizozemska in Islandija. Z odločitvijo želijo povečati pritisk na organizatorja, da se odloči, da Izraelu prepove sodelovanje.

