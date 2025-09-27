Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Na sanjav dnevni sprehod z Moon Pando

Ljubljana, 27. 09. 2025 11.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
0

Mila baročna pop estetika z vesoljskim pridihom.

Moon Panda - Dumb Luck

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posrečen dansko-ameriški družinski duet, zdaj delujoč v Kaliforniji, z naslovom tretjega albuma potrjuje, da je res tak, še prej, da je premišljen oz. pameten - in ne obratno. A ta nežni sarkazem, ki mu je zaprisežena klasična paradigma hladnega skandinavskega nihilističnega-retro-R&B-popa, z vsebinskim bistvom pričujočega songovskega svežnja nima posebej trdnih vezi. Moon Panda (Maddy Myers in Gustav Moltke) ustvarjata sanjavi pop, pri čemer sanjavi ekskluzivno pomeni dnevno sanjav, pop za dnevno sanjarjenje. Po svetlem pa je vsakih pet minut drugačnih. Enako kot velja za pesmi na Dumb Luck. Drži, povsem pomirjujoč in otožen vokal Myersove ohranja oblikovno rdečo nit celotnega dela. Podobno kot je bil to primer pri našima Zali in Gašperju. A to, recimo ji zvočno konstanto, permanentno izziva dopadljiva instrumentalna spremljava. Znotraj ritmičnih postavk srednjega tempa odkrivamo zelo živahne, občasno prav vpadljivo razpoložene vintidž basovske linije. Moon Panda ob tem ohranjata svoje simpatije do vsemirja. A so tu še sporadični sintetizatorski prebliski ali dodatki, sproducirani na thereminu. Ti spominjajo na pionirske znanstveno-fantastične filme. Dumb Luck tako zlahka uvrščamo med albume za sladko relaksacijo - sredi dneva, lahko pa tudi prej ali kasneje, seveda. S sorodno nežno psevdo baročno-pop estetiko me je pred nekaj leti navdušil že nizozemski kantavtor Jacco Gardner.

Ocena: 3,5

poslušalnica album
Naslednji članek

Dadi Daz preoblekel uspešnico Podoben sem zmaju

SORODNI ČLANKI

Zaljubljeni 2Nite z mercedesom na ranč

Z albumom Anemoia poletje še ne odhaja

Trap in country skupaj je formula za spravo

Ed Sheeran ohranja format

Sladka melodičnost rešuje duet Royel Otis

Valvenitvaris zastopa PTČ, simpozij obišče še Ezra

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256