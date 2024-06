Na Šentviški planoti začetek festivala Gora Rocka

Na tridnevnem glasbenem festivalu se bodo zvrstili številni slovenski in tuji glasbeni izvajalci. Kot prva bo nastopila skupina Before Time , sledili ji bodo še King Foo , Happy Ol' McWeasel , Šank Rock , S.A.R.S. in Ansambel Ikebana . V petek bo kot prva nastopila zasedba LPS , ki je leta 2022 s pesmijo Disko Slovenijo zastopala na Pesmi Evrovizije v Torinu. Za njimi bodo nastopili še Alo!Stari , Tabu in Lean Kozlar Luigi s skupino. Vrhunec petkovega večera bo nastop skupine Siddharta .

Petkov glasbeni oder bo ogrela skupina Ice On Fire, za katero bodo na zadnji festivalski dan nastopile še glasbene skupine Kokosy, Orlek, Brkovi, 7šrit in glasbenik Vlado Kreslin. Na festivalu bodo v dnevnem programu nastopili stand up komiki Gašper Bergant, Marko Žerjal, Rok Škrlep, Matic Kokošar in Dejan Ikovic.

Organizirana so tekmovanja v odbojki, nogometu, metu lesene klade, vlečenju vrvi in beer pongu ter slip'n slide. Letošnja novost dnevnega programa festivala so joga s pivom, mehanski rodeo bik, dirka s samokolnicami in foto kotiček. Kot vsako leto bodo izkupiček festivala namenili lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. V letih obstoja festivala so podarili več kot 200.000 evrov organizacijam, kot so Botrstvo v Sloveniji, Karitas in Junaki 3. nadstropja.