Na snemanju videospota Nastje Gabor v Monaku se je zgodila prava zaroka

Ne le lepa ljubezenska zgodba, za dodaten čar je poskrbela tudi filmska lokacija. "Monako je nor prestiž. Tako mala državica, pa toliko ponuja. Od prestižnih avtomobilov in stavb pa do narave, parkov. Seveda je vse urejeno. Zelo je bilo lepo. Morje, plaža," je lokacijo videospota, opisala glasbenica. In zakaj Monako? Glasbenica je dejala, da je bilo v začetku januarja na domačih tleh preveč hladno, sama pa da je že načrtovala oblačila, bolj primerna za toplejšo atmosfero.

Na snemanju novega videospota Nastje Gabor v Monaku se je zgodila čisto prava zaroka. "Sta klasičen rock par," je za našo medijsko hišo o kitaristu Matevžu in njegovi izbranki Katarini povedala Nastja. "Vedno sta govorila, da ona dva nista za to, še nekaj dni pred snemanjem, se je Matevž pošalil, da ne ve, kako bo to zaigral," je povedala in razkrila, da je sama že dva dni pred snemanjem vedela, da bo kitarist zares pokleknil pred svojo izbranko. "Res lep trenutek in vesela sem, da ga je naš snemalec ujel."

"Sem poletni človek," je priznala in dodala, da je za lokacijo 'kriv' tudi njen dragi Luka Basi, ki ni pristaš letenja, zato so izbrali lokacijo, dosegljivo z avtomobilom. "Za pesem Letim nismo leteli," se je pošalila. "Devet nas je šlo in imeli smo se fajn, posneli super videospot in to je to."

Nastjin izbranec Luka je sodeloval tudi pri ustvarjalnem procesu, skupaj z izvajalko se je podpisal pod besedilo. In zakaj nista skupaj nastopila še pred kamero? "Mislim, da bi bilo vse skupaj malo zlajnano. Vem, da vsi čakajo najino pesem, in mogoče se bo nekoč zgodilo. Nikoli ne reci nikoli. Ampak tokrat nisem rabila igralca, ker je bilo vse tako pristno." Se bosta pa Nastja in Luka v letošnjem letu v resničnem življenju sprehodila do oltarja.