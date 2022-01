Na snemanju videospota 'Tukaj sva' vrsta težav: 'To narediš samo če si mlad in nor'

Izid novega singla je pospremil tudi video, ki so ga Fat Butlers po uspešnem in mednarodno odmevnem prvem videu ponovno zaupali perspektivnemu kreativnemu režiserju Davidu Podgorniku . Ponovno so ustvarili odličen video, ki mu ne manjka filmske dramatičnosti in si ga zagotovo velja ogledati.

"Gre za nadaljevanje singla in videospota za pesem 'Se ga', ki je izšla lani avgusta. Skozi videospote smo želeli ustvariti pravo akcijsko mini serijo, kakršnih pri nas nismo vajeni. Vsebinsko se pustimo presenetiti, ampak videospot za 'Tukaj sva' je doživel vse možne slabe scenarije in ni veliko manjkalo, da ga danes ne bi gledali. V 38 urah snemanja se nam je zgodilo toliko, kot prej pol življenja ne. Že na začetku smo razbili tri avtomobile (najete, ne naše), vmes bili zadržani 5 ur na italijanski meji, kasneje reševali birokracijo s slovensko policijo in manevrirali s snemanjem helikopterja, ki je bil (zaradi našega skromnega budgeta) v zraku samo 20 min. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da je bilo zunaj –7 stopinj. To lahko narediš samo, če si mlad in še nor za povrhu! Brez take produkcijske ekipe, ki ti zaupa 101 % to ne bi bilo mogoče izvesti, večina bi se že po prvem delu obrnila in odšla domov. Skupno število ljudi, ki je sodelovalo pri ustvarjanju tega projekta, se skupaj s produkcijo, igralci in statisti ustavi pri 50," je za 24ur.com povedal režiser Podgornik.