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Glasba

Na splitski Ultri letos tudi Calvin Harris

Split, 08. 07. 2026 19.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Calvin Harris,

V Splitu se bo začel največji festival elektronske, house, techno in trance glasbe v Evropi Ultra Europe. Na festivalu v treh dneh pričakujejo več kot 150.000 obiskovalcev iz več kot 140 držav. Nastopili bodo številni svetovno znani DJ-ji, med njimi eden najvplivnejših producentov elektronske glasbe vseh časov Calvin Harris.

Glavna zvezda festivala, britanski glasbeni producent in DJ Calvin Harris, bo na Ultri nastopil prvič. Dvakratni dobitnik grammyja in avtor številnih svetovnih uspešnic je po navedbah organizatorjev soustvaril glasbeno podobo klubov, festivalov in stadionov po vsem svetu, sodeloval pa je z največjimi imeni svetovne glasbene scene, kot so Rihanna, Dua Lipa, Ellie Goulding, The Weeknd, Sam Smith, Florence Welch, Travis Scott in člani skupine Coldplay.

Ultra Europe
Ultra Europe
FOTO: Julien Duval

Na Ultro prihajata tudi ameriški producent John Summit in eden glavnih zvezdnikov največjih svetovnih festivalov in stadionskih spektaklov Martin Garrix. Poleg omenjenih izvajalcev bodo med drugim nastopili FISHER in Dom Dolla, ki redno razprodajata prizorišča po vsem svetu, ter Miss Monique, Sara Landry, I Hate Models, Mau P, Worship, HALO in Nico Moreno.

Na festival se vračajo tudi Hardwell, Armin van Buuren, DJ Snake, Afrojack, Adam Beyer, Jamie Jones, CamelPhat, Oliver Heldens, Subtronics in Maddix. Festival v Splitu poteka od leta 2013 ter velja za enega največjih in najbolj prepoznavnih glasbenih festivalov v tem delu Evrope. Od začetka je gostil več tisoč nastopov največjih imen elektronske glasbe, festival pa je obiskalo več kot 1,5 milijona ljudi z vsega sveta.

Calvin Harris Ultra Europe festival

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