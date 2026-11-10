Na Tajskem prva azijska različica Evrovizije

Indija, Japonska in Kitajska na dogodku v Bangkoku ne bodo sodelovale. Hkrati se organizatorji se soočajo s slabo prodajo vstopnic. "Evrovizija je v Evropi zelo velik dogodek, v Aziji je še zelo nova," je priznal izvršni producent Assaf Blecher , a dodal, da so tri leta priprav vzbudila zanimanje javnosti za dogodek.

Azijska Evrovizija se je soočala tudi s težavami s produkcijo, vključno z domnevnim zmanjšanjem proračuna za milijon ameriških dolarjev (890.540 evrov), zaradi česar so bili organizatorji prisiljeni prejšnji mesec izdati izjavo, v kateri so odločno sporočili, da dogodek vsemu navkljub bo. "Težave s proračuni so vedno prisotne," je dodal Blecher. "To je prvo leto in soočamo so nekaterimi omejitvami," je še ponazoril in napovedal, da bo to "čudovit dogodek".

Finaliste za azijsko Evrovizijo so izbrali na nacionalnih tekmovanjih; med njimi so uveljavljene zvezde, kot je vietnamska pevka Toc Tien, ki je s svojo pop-plesno skladbo favoritinja za zmago. Južno Korejo bo zastopal K-pop zvezdnik Junhee, Bangladeš pošilja izključno moško a cappella beatbox skupino Beatmosphere, medtem ko bo za Nepal nastopil Pratik Himal Rai. Nekateri bodo zapeli v svojem maternem jeziku, drugi v angleščini - to odločitev je sprejela malezijska zvezdnica Aina Abdul, z namenom, da bi dosegla širše občinstvo.