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Glasba

Na Tajskem prva azijska različica Evrovizije

Bangkok, 10. 11. 2026 14.01 pred 8 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Evrovizija na Tajskem

Tajska prestolnica Bangkok bo v soboto gostila prvo azijsko različico Tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo tako potekalo v najbolj naseljeni regiji sveta. Tekmovanja se bodo udeležili predstavniki 11 držav, med njimi Laos, Mongolija in Filipini. V sodelujočih državah bodo dogodek predvajali v živo, ogledati pa si ga bo mogoče tudi prek spleta.

Indija, Japonska in Kitajska na dogodku v Bangkoku ne bodo sodelovale. Hkrati se organizatorji se soočajo s slabo prodajo vstopnic. "Evrovizija je v Evropi zelo velik dogodek, v Aziji je še zelo nova," je priznal izvršni producent Assaf Blecher, a dodal, da so tri leta priprav vzbudila zanimanje javnosti za dogodek.

V Bangkokou bodo izvedli azijsko različico Evrovizije.
V Bangkokou bodo izvedli azijsko različico Evrovizije.
FOTO: Profimedia

Azijska Evrovizija se je soočala tudi s težavami s produkcijo, vključno z domnevnim zmanjšanjem proračuna za milijon ameriških dolarjev (890.540 evrov), zaradi česar so bili organizatorji prisiljeni prejšnji mesec izdati izjavo, v kateri so odločno sporočili, da dogodek vsemu navkljub bo. "Težave s proračuni so vedno prisotne," je dodal Blecher. "To je prvo leto in soočamo so nekaterimi omejitvami," je še ponazoril in napovedal, da bo to "čudovit dogodek".

Finaliste za azijsko Evrovizijo so izbrali na nacionalnih tekmovanjih; med njimi so uveljavljene zvezde, kot je vietnamska pevka Toc Tien, ki je s svojo pop-plesno skladbo favoritinja za zmago. Južno Korejo bo zastopal K-pop zvezdnik Junhee, Bangladeš pošilja izključno moško a cappella beatbox skupino Beatmosphere, medtem ko bo za Nepal nastopil Pratik Himal Rai. Nekateri bodo zapeli v svojem maternem jeziku, drugi v angleščini - to odločitev je sprejela malezijska zvezdnica Aina Abdul, z namenom, da bi dosegla širše občinstvo.

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Strokovnjak za Evrovizija Dean Vuletic ob tem ugotavlja, da na azijski Evroviziji, kjer za razliko od izvornega Tekmovanja za pesem Evrovizije sodelujejo komercialne televizijske postaja, prevladujejo ljubezenske skladbe. Kot izjemo je izpostavil filipinsko pop pevko Carmelle, katere skladba Sobra-Sobra (Preveč) je optimističen poziv k opolnomočenju žensk. Prireditvi "manjka nekaj provokativnosti ali pomembnih sporočil, ki bi lahko našla odmev pri mednarodnem občinstvu," je še povedal za AFP. "Prav to je tisto, kar Evrovizijo v Evropi loči od drugih glasbenih tekmovanj," je še menil.

Azijska različica Evrovizije prihaja potem, ko so leta 2022 organizirali ameriško različico, ki pa je ostala enkraten dogodek, saj ponovitve niso organizirali. Hkrati sovpada s 70-letnico Tekmovanja za pesem Evrovizije.

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Tekmovanje za pesem Evrovizije velja za največji televizijski glasbeni dogodek v živo na svetu, ki je letos pritegnil 131 milijonov gledalcev. V zadnjih 70 letih je bilo odskočna deska za številne kasnejše glasbenike svetovnega formata, kot sta švedska skupina ABBA in kanadska pevka Celine Dion. Prvič so ga organizirali leta 1956.

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