Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Glasba

Na Tolminator prihajajo ljudje z vsega sveta: 'Privabi jih vzdušje'

Tolmin, 27. 07. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Železen , Anastasija Jović , E.M.
Komentarji
0

Na enem mestu skoraj 70 heavy metal zasedb, prostor za tetovaže, kot tudi za neuveljavljene bende, ki lahko pokažejo, iz kakšnega testa so. Pa bar, kjer heavy metal viže zazvenijo v klavirski izvedbi. Ter vsa tista narava, ki da piko na i. Vse to je festival Tolminator.

Če so noči na festivalu Tolminator glasne in strastne, so pa zato jutra in dnevi s polnjenjem baterij na tej prečudoviti plaži toliko bolj harmonični in umirjeni. Ob Sotočju so se na že tretjem festivalu Tolminator ponovno zbrali številni metalci. In na vprašanje, zakaj je ta festival poseben, smo prejeli enoten odgovor.

"Vsa ta narava, reka. Reka, reka, reka. Lokacija, ki je videti tako? Sproščeni ljudje. Metalci, ki na napihljivih blazinah plujejo na reki, srkajo svoje pijače in vsi so sproščeni. Vse je v reki, v reki. Videla sem fotografije in bila navdušena, zato sem se naposled odločila, da preprosto moram priti," so povedali obiskovalci.

Na festivalu se je do konca sobote zvrstilo kar 69 metal zasedb na treh odrih, so ponosni organizatorji. "Mi smo se tega malo drugače lotili in smo se odločili, da se bomo šli metal samo na malo bolj ekstremen način in tudi gostje so temu primerni. S celega sveta prihajajo, s šestih kontinentov, mislim, da je 42 različnih držav. Kaj jih pa privabi? Privabi jih vzdušje," je povedal organizator Matej Ahlih.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
tolminator heavy metal reportaža glasbeni festival
SORODNI ČLANKI

Tolminator na plažo Soče privabil na tisoče ljubiteljev metal glasbe

'Na Tolminatorju so vsi dobrodošli'

Nergal: Dejal bi, da sem precej neumen hudič

Crisix: Občutek norosti ob igranju, a na smešen način

Tolminator prepričuje s pravimi metal vrednotami

Veseli dihurčki: Ne glede na kar koli, metal ostaja v Tolminu

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065