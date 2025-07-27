Na Tolminator prihajajo ljudje z vsega sveta: 'Privabi jih vzdušje'

Če so noči na festivalu Tolminator glasne in strastne, so pa zato jutra in dnevi s polnjenjem baterij na tej prečudoviti plaži toliko bolj harmonični in umirjeni. Ob Sotočju so se na že tretjem festivalu Tolminator ponovno zbrali številni metalci. In na vprašanje, zakaj je ta festival poseben, smo prejeli enoten odgovor.

"Vsa ta narava, reka. Reka, reka, reka. Lokacija, ki je videti tako? Sproščeni ljudje. Metalci, ki na napihljivih blazinah plujejo na reki, srkajo svoje pijače in vsi so sproščeni. Vse je v reki, v reki. Videla sem fotografije in bila navdušena, zato sem se naposled odločila, da preprosto moram priti," so povedali obiskovalci.

Na festivalu se je do konca sobote zvrstilo kar 69 metal zasedb na treh odrih, so ponosni organizatorji. "Mi smo se tega malo drugače lotili in smo se odločili, da se bomo šli metal samo na malo bolj ekstremen način in tudi gostje so temu primerni. S celega sveta prihajajo, s šestih kontinentov, mislim, da je 42 različnih držav. Kaj jih pa privabi? Privabi jih vzdušje," je povedal organizator Matej Ahlih.