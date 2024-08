"Na tem festivalu bodo nastopile tudi skupine, katerih imena bom prevedel, gre pa za tankočutna poimenovanja, kot so Zadušitev, Kronično sovraštvo, Stroj za molžo koze in na primer Popolno uničenje. Sedaj pa bi rad predstavil nekoga, ki je pravzaprav simbol festivala, to je Tolminator," se je iz Tolmina oglasil naš Alen Podlesnik, ob njem pa Tolminator, maskota festivala, povedal: "Dobrodošli na Tolminator, metal festival, Tolmin, Slovenija. Druga edicija, Soča, Tolminka, floati, flamingi, samorogi in metalci iz vsega sveta, vseh kontinentov. Tukaj smo in bomo do nedelje. Vsi vabljeni, karte so še na voljo."

Kaj pa mora vedeti nekdo, ki obišče ta festival, pa mogoče ni pravi metalec?

"Nima veze, kaj si, na Tolminatorju so vsi dobrodošli. Tukaj je pomembno, da se zabavamo, da drug drugega spoštujemo in se imamo fajn. To je to. Se vidimo v Tolminu," je odgovoril Tolminator.

Kaj ima ta festival, česar drugi nimajo?

"Ta festival ima predvsem najlepše okolje daleč naokoli. Bendi igrajo v najlepši naravi, spodaj dve reki, ki se združita v eno. Krasno," je povedal organizator festivala Črt Batagelj, ki pojasni, da zadnja leta opažajo, da ima vsak metalec tudi napihljivo blazino, da je v obliki roza flaminga, pa ni nič nenavadnega, zato se je razvilo kar tekmovanje v tem, kdo ima boljšo in bolj nenavadno.