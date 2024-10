Na tradicionalnem Oberferstu zabavali Modrijani, Firbci in Ines Erbus

Kako se glasbeniki pripravijo, preden stopijo na oder? Kako zagotovijo, da bodo na odru ponudili dovolj energije in ustvarili zabavo? Na to vprašanje so odgovorili glasbeniki, ki so zabavali na že tradicionalnem enajstem Oberferstu, Modrijani, Firbci in Ines Erbus. Fantje iz zasedbe Firbci to naredijo s posebnim rokovanjem, Ines pa namesto žlahtne kapljice raje popije malo vode. Na vodo prisegajo tudi Modrijani, ki so prepričani, da bi Oktoberfest, če bi se odvijal pri nas, ponudil boljše pivo, kot ga v Nemčiji.