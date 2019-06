Senidah in srbski izvajalci v Celju 'trapali' pred več tisoč glavo množico

So vam znana imena Jala Brat, Buba Koreli in Cobi? Vam je pa verjetno bolj znana Senidah. Vsi so trenutno med mladimi eni najbolj popularnih glasbenikov na območju nekdanje skupne države, njihova zvrst glasbe pa je trap, veja hip hopa, ki je v zadnjih nekaj letih zavladala glasbenim lestvicam po vsem svetu. Dogodek v Celju je privabil nekaj tisoč mladih.