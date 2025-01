Na Trumpovi drugi inavguraciji bo zapela tudi Carrie Underwood

"Rada imam našo državo in sem počaščena, da so me povabili na inavguracijo ter bom lahko majhen delček tega zgodovinskega dogodka," je povedala in dodala:"Počaščena sem, da sem klic prejela v času, ko se moramo vsi združiti v duhu enotnosti in se ozreti v prihodnost."

Underwood, ki je svojo kariero začela na odru Ameriškega idola in je najbolj znana po uspešnicah Inside Your Heaven in Jesus, se je leta 2017 na podelitvi country glasbenih nagrad ob Bradu Paisleyju norčevala s Trumpa. Dvojica je zapela prirejeno različico njene pesmi Before He Cheats, v besedilu pa sta se posmehovala njegovim nasilnim objavam na družbenem omrežju.