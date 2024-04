Na Univerzi v Salernu bodo študirali slovensko skupino Laibach

V sklopu predmeta z naslovom See You in Hell – The Laibachs between three Dissolutions: Yugoslavia, Europe, the World (Vidimo se v peklu – Laibachi med razkrojem Jugoslavije, Evrope in Sveta) bodo študentje pod vodstvom profesorja Gabriela Frasce razčlenjevali zgodovino skupine Laibach in tako imenovane Neue Slowenische Kunst, ki se je rodila v začetku 80. let prejšnjega stoletja v Jugoslaviji.