Slovenske glasbenice prepevale Sondheimove pesmi iz muzikalov

Ime Stephen Sondheim vam mogoče ni znano, a dobro ga poznajo navdušenci nad muzikalom. Mogoče pa poznate filme, posnete po njegovih muzikalih? V njih sta igrala tudi Johnny Depp in Meryl Streep. Poznajo ga tudi slovenske glasbenice, kot so Nina Pušlar, Nuška Drašček in Damjana Golavšek. Vse tri so na posebnem večeru, posvečenem avtorju, pele njegove pesmi iz muzikalov.