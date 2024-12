Na zagrebškem INmusicu naslednje leto tudi Kings of Leon

Na zagrebškem glasbenem festivalu INmusic bodo naslednje leto nastopili tudi Kings of Leon . Kings of Leon so leta 1999 ustanovili brati, basist Jared Followill , pevec Anthony Caleb Followill in bobnar Ivan Nathan Followill , ter njihov bratranec, kitarist Cameron Matthew Followill .

Uspeh so dosegli že z debitantskim albumom Youth and Young Manhood iz leta 2003, s katerim so osvojili tako naklonjenost kritikov kot publike. Nato so izdali še osem studijskih albumov: Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), Walls (2016), When You See Yourself (2021) in maja letos Can We Please Have Fun. Skupina je doslej prejela številne nagrade, med njimi štiri grammyje. Na INmusicu so nastopili že leta 2017.

Organizatorji INmusica so doslej razkrili še nekaj drugih uveljavljenih imen 17. izdaje festivala. Kings of Leon se bosta tako med drugim pridružila dublinska punk zasedba Fontaines D.C., ki se na INmusic vrača že tretjič, ter vsestranska ameriška umetnica in kantavtorica St. Vincent, ki je po oceni revije Rolling Stone ena najboljših kitaristk današnjega časa.

INmusic velja za največji hrvaški glasbeni festival na prostem in za enega od najboljših v Evropi. Začel se je leta 2006, na njem pa so doslej nastopili Arctic Monkeys, Jamiroquai, The Prodigy, New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, The Black Keys, Pixies, MGMT, Foals, Iggy and the Stooges, Franz Ferdinand, Morrissey, Arcade Fire, Moby in mnogi drugi.