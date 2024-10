Raper Bow Wow tarča kritik po izjavi: Pogrešam Diddyjeve zabave

Voditeljica podkasta Rocsi Diaz ga je prekinila in izpostavila razliko med zabavami, na katerih so bili prisotni tudi številni znani obrazi in razvpitimi zabavami, na katerih naj bi Diddy domnevno spolno zlorabljal. Bow Wow je nato hitel pojasnjevati: "Samo da si bomo na jasnem, vedno sem zapustil njegove zabave pred eno zjutraj. Nikoli nisem ostal. Bil sem samo na dveh zabavah in nisem videl ničesar neprimernega," je zatrdil raper. Dodal je, da brez Diddyjeve navzočnosti "zeva v glasbeni industriji luknja." Čeprav je zanikal, da je bil kadarkoli prisoten ali da je kadarkoli sodeloval pri kakršnem koli kaznivem dejanju, katerih sedaj obtožujejo Diddyja, se je na Bowa v trenutku zgrnil plaz kritik.

Na družbenih omrežjih so se začeli vrstiti nezadovoljni komentarji nad raperjevo izjavo. "Če torej prav razumem, ne more nihče razen Diddyja organizirati dobre zabave? Zmeden sem" ,"Zakaj bi sploh rekel kaj takega? To je narobe" in "Glede na vse okoliščine v tem hipu, je tovrstna izjava preprosto nora" je le nekaj izmed komentarjev. Diddy ostaja v priporu, potem ko je bila njegova prošnja za izpustitev ob plačilu varščine trikrat zavrnjena. Sooča se z mnogimi obtožbami – prostitucija, trgovina z ljudmi in ostala kazniva dejanja povezana s spolnimi napadi. Če ga obsodijo, mu preti minimalno 15 let zapora.