Nad raperja Seana Diddyja Combsa še pet novih obtožb

Odvetniška ekipa je v ponedeljek na zveznem sodišču v New Yorku vložila šest tožb v imenu štirih moških in dveh žensk, ki ostajajo anonimni. Seana Diddyja Combsa so aretirali zvezni policisti, sodišče pa mu je zavrnilo varščino in je v priporu do sojenja, ki se ne bo začelo pred 5. majem 2025.

"Pričakujemo, da bomo v naslednjih nekaj tednih vložili še več tožb proti gospodu Combsu in drugim, saj še naprej zbiramo dokaze in pripravljamo vloge," je v ponedeljek izjavil Tony Busbee.