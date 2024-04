Nagrada za izvajalko leta v roke Taylor Swift, inovatorka leta postala Beyoncé

Le nekaj dni po izdaji country albuma se je zvezdnica Beyoncé na podelitvi glasbenih nagrad radia iHeartRadio razveselila nagrade za inovatorko leta. Nagrado ji je na podelitvi v Los Angelesu podelil Stevie Wonder . Pevka ga je v zahvalnem govoru označila za inovatorja in se mu zahvalila, ob tem pa izpostavila še dva glasbena vpliva, Michaela Jacksona in Tino Turner .

Na podelitvi je sicer več kipcev domov odnesla glasbenica SZA, ki je med drugim s hitom Kill Bill osvojila tudi nagrado za pesem leta. Raperka Ice Spice se je razveselila nagrade za novo hip hop ustvarjalko leta, medtem ko je zvezdnica Taylor Swift osvojila nagrado za izvajalko leta. "Tako sem navdušena in hvaležna in komaj čakam, da se še naprej zabavam z vami, ker nas čaka veliko razburljivih stvari. Najlepša hvala," se je v video sporočilu zahvalila Swiftova.

Posebna čast je doletela legendarno Cher, ki je iz rok še ene legende, prijateljice Meryl Streep, prejela kipca za iHeartRadio ikono. Cher je sicer v družbi Jennifer Hudson zapela tudi svoj zimzeleni hit Believe. Na prireditvi so nastopili še Justin Timberlake, Green Day, TLC in Latto, Jelly Roll in Lainey Wilson ter Tate McRae. Zapel je tudi voditelj večera Ludacris.