Nagrade Billboard: Mary J. Blige okronana za glasbeno ikono

Pretekli vikend se je v Las Vegasu odvila podelitev glasbenih nagrad Billboard, na katerih so slavili ustvarjalci, ki so bili v preteklem letu na podlagi interakcij oboževalcev z njihovo glasbo, vključno s prodajo albumov in streamov na pretočnih platformah ter prisotnostjo na radijih in turnejah, najbolj uspešni.

V Las Vegasu se je pretekli vikend odvila že 29. podelitev glasbenih nagrad Billboard. Noč, zaznamovano tako z glasbenimi kot modnimi trenutki, je povezoval raper Sean 'Diddy' Combs. Največ kipcev, kar sedmih, se je razveselila mlada glasbenica Olivia Rodrigo, ki je med drugim prejela nagrado za najboljšo žensko izvajalko. S šestimi osvojenimi nagradami ji je sledil raper Ye (Kanye), ki je slavil v gospel kategorijah, sledili so mu raper Drake in Justin Bieber s petimi nagradami ter Taylor Swift s štirimi.

Prav posebne nagrade za glasbeno ikono se je letos razveselila legendarna pevka Mary J. Blige.

Na podelitvi je slavila tudi raperka Megan Thee Stallion, ki je prejela nagrado za najboljšo žensko raperko, Doja Cat pa se je razveselila nagrade za najboljšo R&B izvajalko, medtem ko je njen album Planet Her slavil v kategoriji za najboljši R&B album. Prav posebne nagrade za glasbeno ikono se je letos razveselila legendarna pevka Mary J. Blige, ki je v zahvalnem govoru poudarila, da je za svojo kariero trdo garala. "V današnjem svetu ljudje mislijo, da se ikone rodijo in čez noč postanejo legendarne, vendar temu ni tako. To zahteva veliko časa, trdega dela," je poudarila po tem, ko ji je nagrado izročila Janet Jackson. "Sporočilo moje glasbe je vedno bilo, da v svojih bojih nismo sami in zdaj nisem sam. Tako dolgo sem iskal pravo ljubezen, a končno sem našel svojo pravo ljubezen. In ta prava ljubezen sem jaz."

Najboljši izvajalec: Drake Najboljši moški izvajalec: Drake Najboljša nova izvajalka: Olivia Rodrigo Najboljša ženska izvajalka: Olivia Rodrigo Najboljša duet/skupina: BTS Najboljši R&B izvajalec: The Weeknd Najboljši moški R&B izvajalec: The Weeknd Najboljša R&B izvajalka: Doja Cat Najboljši rap izvajalec: Drake Najboljši moški rap izvajalec: Drake Najboljša ženska rap izvajalka: Megan Thee Stallion Najboljši country izvajalec: Taylor Swift Najboljši moški country izvajalec: Morgan Wallen Najboljša ženska country izvajalka: Taylor Swift Najboljši latino izvajalec: Bad Bunny Najboljši moški latino izvajalec: Bad Bunny Najboljša ženska latino izvajalka: Kali Uchis Najboljši dance/electro izvajalec: Lady Gaga Najboljši gospel izvajalec: Ye (Kanye) Najboljša rock skladba: Måneskin - “Beggin”

Med nagrajence se je z nagrado za najboljšega glasbenega ustvarjalca in najboljšega moškega glasbenega ustvarjalca uvrstil raper Drake, ki je pobral tudi kipca za najboljšega raperja, medtem ko je pevka Taylor Swift slavila s svojim albumom Red (Taylor’s Version). Za največ prodanih pesmi so bili s kipcem nagrajeni južnokorejski zvezdniki BTS, medtem ko je radijske poslušalce najbolj prepričala Olivia Rodrigo. Za svoje glasbeno ustvarjanje v R&B vodah je bil nagrajen pevec The Weeknd, s svojo turnejo pa je Billboard najbolj prepričala skupina The Rolling Stones in njihova turneja No Filter. Kdo je blestel na rdeči preprogi?

