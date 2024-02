Nagrade brit: pevka Raye podrla rekord, med nominiranci prevladujejo ženske

Dua Lipa je prva zvezdnica, ki je potrdila nastop na slavnostnem dogodku, ki bo marca v Londonu, v ožjem izboru pa so tudi glasbeniki, med njimi Raye, Central Cee, J Hus in Blur . Ker so se organizatorji prejšnje leto spoprijeli s številnimi očitki na račun izključevanja žensk med nominiranci, so letos kategorijo za najboljšega izvajalca leta s petih nominirancev razširili na deset.

Rezultat so nominacije za pevke Raye, Jessie Ware, Olivio Dean, Little Simz, Arlo Parks in Duo Lipa, poleg moških izvajalcev Dava, Central Cee, J Husa in Freda Againa. Rezultat tega je tudi izguba nominacij za Eda Sheerana in Lewisa Capaldija, čeprav gre za dva zelo priljubljena izvajalca.

Sheeran je v obdobju od lanske podelitve nagrad brit izdal dva albuma, oba sta dosegla prvo mesto. Capaldi je prav tako zasedel vrh lestvice s svojim drugim albumom Broken by Desire to be Heavenly Sent. Čeprav nista na seznamu izvajalcev, pa sta nominirana v kategoriji za pesem leta – Sheeran za Eyes Closed in Capaldi za Wish You The Best.

55 odstotkov nominacij so prejele ženske, bodisi kot samostojne izvajalke bodisi kot del izključno ženske skupine. Številka naraste na 57 odstotkov, če vključimo mešane skupine po spolu. Kot so organizatorji že sporočili, je nagrado za vzhajajočo zvezdo prejela skupina The Last Dinner Party. Producent leta in pisec besedil leta bosta razglašena v prihodnjih tednih, izbrala pa ju bo komisija, sestavljena iz članov, ki zastopajo glasbeno industrijo.

Nominiranci po kategorijah:

Izvajalec leta

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred again..

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Raye