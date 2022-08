Nagrade MTV VMA: Virtualni Johnny Depp sprožil mešane odzive

V New Jerseyju se je odvila podelitev MTV Video Music Awards (VMA), ki sta jo letos vodila glasbenika LL Cool J in Nicki Minaj. Organizatorji so s kipcem astronavtom počastili številne zvezdnike, kot so Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles in Red Hot Chili Peppers. V virtualni obliki se je pojavil tudi Johnny Depp, ki je dejal, da išče službo. Nekaterim se je njegov hologram zdel zabaven, drugi pa so bili zgroženi nad odločitvijo organizatorjev, da ga vključijo v šov.

Letošnja podelitev nagrad MTV VMA je znova minila v znamenju glasbe, saj se je na odru v nedeljo zvrstilo številno izjemnih glasbenikov, ki so gledalce navdušili s svojim nastopom. Nepozabni duet sta izvedla Eminem in Snoop Dogg s pesmijo From the D 2 the LBC, nastopili pa so tudi Maneskin, Marshmello in Khalid, Jack Harlow, J Balvin, Panic! at the Disco in Kane Brown, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi moški pevec countryja, ki je nastopil na podelitvi VMA. Nekaj težav med nastopom je imela basistka priljubljene italijanske skupine Victoria De Angelism, ki ji je s prsi zdrsnila majica, zato je morala kamera na kratko pokazati na občinstvo.

Častno nagrado večera je prejela raperka in tekstopiska Nicki Minaj, ki je skupaj z raperjem LL Cool J-em vodila podelitev. Zvezdnica je posebni dogodek obeležila z nastopom, v katerem je zapela vse svoje uspešnice, od prelomne skladbe njene kariere Super Bass do njene najnovejše pesmi Super Freaky Girl. Po tem, ko je v roke prejela kipec, je dejala, da si želi, da bi bila Whitney Houston in Michael Jackson še vedno živa, da bi lahko z njima sodelovala, ob tem pa opozorila na to, kako pomembno je duševno zdravje. "Želim si, da bi ljudje jemali duševno zdravje resno, tudi zdravje tistih, za katere se zdi, da imajo popolna življenja," je dejala zvezdnica.

Večer je zaznamoval Johnny Depp, ki se sicer podelitve ni udeležil, se je pa pojavil v virtualni obliki kot astronavt na hologramu, ki je lebdel nad odrom in govoril: "Hej, veste kaj? Potrebujem delo," s čimer je med gledalci in uporabniki družbenih omrežji sprožil mešane odzive. "Imeti Johnnyja Deppa kot VMA-jevega astronavta je vsekakor izbira," je tvitnil glasbeni producent Shem, novinar Alex Suskind pa dodal: "Johnny Depp, ki se pojavi na podelitvi VMA v mini vlogi, je resnično ogaben." Medtem ko so se nekateri zgražali nad odločitvijo organizatorjev, da v šov vključijo zvezdnika Piratov s Karibov, se je drugim zdela poteza zabavna: "Johnny Depp, ki govori 'Hej, potrebujem delo' je bil precej smešen, a moraš dobro poznati Deppovo dramo, da to razumeš. Pohvale VMA, ker so dali moškemu, ki so ga očrnili, priložnost, da je nazaj v soju žarometov." Drugi uporabnik, ki je prejel več kot 4000 všečkov, je bil do odločitve bolj kritičen: "Hollywood rad spominja ljudi, kako rad ščiti nasilneže. Prav potrudili se bodo, da to naredijo. Johnny Depp nima nobene prave povezave z VMA, ampak kljub temu je tam, ker to pač počnejo."

Za najbolj odmevno novico glasbene prireditve je na koncu poskrbela Taylor Swift, ki je zmagala v kategoriji za najboljši videospot preteklega leta (10-minutna verzija pesmi All Too Well). V svojem govoru je razveselila oboževalce z naznanitvijo, da bo 21. oktobra izdala nov album, ob tem pa dejala, da bo več podrobnosti izdala ob polnoči. Obljube se je držala in ob polnoči na Instagramu sporočila, da bo njen novi album z naslovom Midnights pripovedoval zgodbe o 13 neprespanih noči v njenem življenju. "Gre za kolekcijo pesmi, ki so bile napisane na sredini noči – potovanje skozi grozo in sladke sanje. Poti, ki jih prehodimo, in demoni, s katerimi se soočamo," je opisala svoj novi glasbeni izdelek.

