Naill Horan in Georgia Gibbs se srečata dvakrat

V prvem nastopi super lepotica, v drugem si ena upa zlesti kar v peč, v tretjem bo eni po naročilu za vedno nekoliko nerodno, v četrtem pa že ni več nobene, kajti vabila sploh niso bila razposlana.

NIALL HORAN - Nice To Meet Ya

Ops, tole je pa zelo zelo dopadljivo. Niall Horan je zadnji iz četice One Direction, ki še nima solističnega albuma. Ta izide konec meseca. Na njem bo tudi Nice to Meet Ya, to je komad, ki je pop-olna zmaga. Mogoče kar pop-oljna. Singlič resnično zdrsne v sluhovode. Najprej zaradi ravno prav gorečega ritma, ki - kot preverjeno v spotu - resonira s hitrimi fantovskimi koraki. Mudi se na drink, seveda. Bistvo komada pa sta dve stari dobri produkcijski oziroma aranžerski finti. Suh Horanov glas se, ko ta odzvanja samostojno, komaj ohrani na ravni, da ne zapiska. Zato pa nasneti zborček Horanov ustvari kontrast, ki pesmico požene do nepovratno všečne sfere. Song ima tudi nekakšen med-refren, ki deluje tako kot tisti dodatni vplinjač pri starih de-es-kah, to pri legendarnih Citroënih DS. Tam si najprej pohodil gas, mašina se je pridno odzvala, ko pa si z desnico pritisnil še malo bolj, pa je žaba praktično odletela. No, bi res, če ne bi bi tehtala skoraj tono in pol. Natanko tako razumem pospešek, ki ga vsebuje tudi Nice to Meet Ya. Nenazadnje mi je všeč tudi dolžina (krajšina) Horanovih hlač, ko ta proti Oxford Streetu zakoraka po S Molton Laneu. To je tam, kjer veselega Irca z dobrim modnim okusom ujame ploha. In tam, kjer se zdi, da bo za Mickom Jaggerjem ponovil Pleased to meet you. A si v zadnjem trenutku premisli. Ali Avstralki Georgiji Gibbsže sledite na Intagramu ali pa še ne, pa naj ostane vaš problem, ha. ocena: 4 TOVE LO - Sweettalk My Heart

Vedno je vražje pri stvari. Tove Lo, namara največja švedska pop zvezda zadnjih sezon, sleherni komad odpoje tako, kot bi bil njen zadnji. Brez zadržkov, na vso moč! Ta njena potencirana ekspresija tudi v njenem novem songu brezbrižno buta ven in še blešči obenem. Tudi pri tej bolj kot ne šablonski skladenji. Celo v temačnem videospotu. No ja. Pa saj gre, obupana Tove Lo minuto pred njegovim koncem zleze kar v pečico in skozi ta kanal prispe do razodetja. To pa je preprosto dejstvo, da se sebe ne boji. Ravno obratno. Morda sem od njenega aktualnega četrtega albuma Sunshine Kittypričakoval malenkost več. A slednje omenjam le kot mimobežni dodatek. Našponan pop brez ženiranj ali kakršnega koli odlašanja. Tove Lo hladnokrvno naprej. Bravo. Ocena: 4

JAN POTRČ - Za vedno

Preveč stereotipno, pač. Kitica na 2.19 dokončno izda, da je Potrč kot vzorec za Za vedno izrabil zimzelenko Don’t Look Back in Anger brit-pop herojev Oasis. Vseeno pa se mi zdi pevec in avtor ter multimuzikJan Potrč, ja, dober pevec. Prepričan sem, da je enako dober instrumentalist. Medtem ko v (samo)opis, da je glasbenik z neusahljivim virom umetniškega navdiha (vir: Facebook), zaenkrat še ne morem verjeti v celoti. A vse se lahko hitro spremeni. Še zlasti, če bo Potrč v prihodnje zvest nakazani premisi, po kateri naj bi mu bil ljub alternativni pop. Za vedno mi je ostal v ušesih (pa ne ravno za vedno, ampak ta song, kajne), ker me spominja na najdražjega mi italijanskega konconjerja na kitarski pogon, to je Neka. Sumim, da ima Potrč dober smisel za dopadljive orkestracije ter da med drugim skrbno študira opus benda Coldplay. To je zelo zelo pohvalno. Pa saj je res. Naj Jan - s tem mislim na Jana Plestenjaka - dobi enega resnega konkurenta. Ob stiliziranju imena Jan P. bo nastopilo nekaj zmešnjav, a se bomo že znašli. Ocena: 3 MAROON 5 - Memories

