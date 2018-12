NAJ glasba v letu 2018

Leto 2018 je bilo na glasbenem področju zelo ustvarjalno, plodovito in pestro. Oglejte si naš izbor domačih in tujih albumov ter koncertov oz. festivalskih nastopov, ki so se odvili v Sloveniji ali naši neposredni bližini. Se sklada tudi z vašim okusom?

Domači albumi leta 2018: 1. Demolition Group - Pojdiva tja

2. VAZZ - Individuum

3. Big Foot Mama - Plameni v raju

4.Bordo - Medzvezdje

5. Dan D - Milo za drago

6. Siddharta – Nomadi

7. Laibach - The Sound of Music

8. Prismojeni profesorji bluesa – Wacky Blues Professors

9. Mirko Grozny - Afera Majda Holc

10. Emkej- Probaj razumet

11. Matter - Troglav

12. Koala Voice - Woo Horsie

13. Lačni Franz - Nova nebesa

Tuji albumi leta 2018: 1. Muse - Stimuation Theory

2. Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

3. Prodigy - No Tourists

4. Idles-Joy as an Act of Resistance

5.Cypress Hill - Elephants on Acid

6. Jonathan Davis - Black Labyrinth

7. A Perfect Circle - Eat The Elephant

8. Lenny Kravitz – Raise Vibration

9.Janelle Monáe - Dirty Computer

10. Florence & The Machine -High As Hope

11. Neneh Cherry – Broken Politics

12.Eminem - Kamikaze

13.Mumford & Sons -Delta

Koncerti leta 2018 (Slovenija in okolica):

Bruce Dickinson (Iron Maiden) v zagrebški Areni. FOTO: Miro Majcen

1. Iron Maiden @ Arena, Zagreb, Hrvaška 2. Paul McCartney @ Stadthalle, Dunaj, Avstrija 3. Laibach in Filharmonični orkester iz Lvova @ Križanke, Ljubljana

Paul McCartney na turneji Freshen Up na Dunaju. FOTO: Miro Majcen

4. Ziggy Marley @ Overjam Festival, Tolmin 5. Queens of the Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, The Kills, St. Vincent, Alice in Chains @ INmusic Festival, Zagreb 6. Bryan Adams @ Arena Stožice, Ljubljana

Bryan Adams v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

7. Hamo & Tribute 2 Love @ Kurzschluss, Ljubljana 8. Slon in Sadež@ SiTi Teater, Ljubljana 9. Dubioza Koletiv x S.A.R.S. (Ritem mladosti) @ Arena Stožice, Ljubljana

Magnifico v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

10. Magnifico @ Arena Stožice, Ljubljana 11. Brkovi @ Trainstation Subart, Kranj 12. Enrique Iglesias @ Arena Stožice, Ljubljana 13. Marcus & Martinus @ Hala Tivoli, Ljubljajna / Soy Luna @ Arena Stožice, Ljubljana

Hamo & Tribute 2 Love na Kurzschlussu. FOTO: Miro Majcen