Naj Klic na pomoč postane pesem leta 2020

Značajsko zamaknjene in malce nelinearne so od nekdaj najboljše.

1. TAME IMPALA – Lost In Yesterday

Z odgovorom na vprašanje, ali so Tame Impala najboljši bend na svetu ali morda ta čas še niso, se pravzaprav ne mudi. Vrli Avstralci so dokončno nazaj. To je najpomembnejše. Topla rokovska naracija, ki ne cvili in škriplje; prevedeno v sobopleskarski dialekt, ki ne kaplja in ne curlja. To pomeni, da je bend Tame Impala, vključno z sramežljivim vokalom Kevina Parkerja, vedno in povsod prijetno poslušati. Kaj lepšega, kaj bolj prikladnega. Na tem posnetku kakšne ekstremne progresije resda ni čutiti. Vseeno pa delo bobnarja ne more biti preslišano. Enota Lost In Yesterday ima kakovostne ležaje, ni kaj. Njena zvočna slika pa je tudi v nadstabi dosledno igriva in vzorčasta. Solo, ki ga ni na mestu, odrezan konec tudi. Kaj pa melodija. Ta je trendovska. Pa saj so take vse, ki jih spočnejo Tame Impala. Na koncu imajo hipsterji najbolj prav, houk. Ocena: 4 2. SLADICA ft. LARA – Klic na pomoč

Klic na pomoč, ko pomoči ne potrebujemo! To mi deli, sladica! Še zlasti, ko Lara Love že kar v drugi zaporedni verz všije tisto njeno, kaže da, najljubšo resnico: "Sama v postelji." Kaj ni to že tretji, četrti song, v katerem posavska lepotica spletkari z mislijo na horizontalo. Haha! V resnici pa, nič takega. Če slučajno še kdo ne ve. Lara Love ima kot članica praktično edinega spoštljivega slovenskega pop bendaLeeloojamais bogato diskografijo. In tudi zato je tale komad lahko tako zelo zvedav in seksi. Začetna klavirska tektonika je, vsaj malček, posrkana iz trideset in nekaj let starega hita angleškega bendaTalk Talk (Life’s What You Make It). Brihten tisti, ki je našel temelj za ta prelesten in sladek navdih. Toda glavni strukturni trik Klica na pomoč, je pomooooooč sama. Opisujem tloris refrena. Sinkopa in nato pošteno podaljšan zlog – to je ritmično razmerje, ki pevkin suh in nedolžen glasovni register v popolnosti zaščiti. Kombinacija se izvije v nekaj očarljivo grandioznega. Pa čeprav gre le za slišno fatamorgano. Če bi Klic na pomoč postal song leta 2020, bi bil nad-srečen. Sam bom glasoval zanj. Perfekten domač hit. Ocena: 4 3. KIESZA – You’re The Best

Hvala za kompliment, Kiesza. Itak sem takih vajen. Še posebej malo bolj spodaj, ph. Že leta 2014, ko je izdala prvi pravi album Sound of a Woman, se mi je zdela Kanadčanka nadvse perspektivna, kot pevka in kot performerka, pri čemer je zdaj 30-letnica iz Calgaryja tako ali tako najprej plesalka. Slog, ki ga Kiesza (izgovori se kot K-I-Z-A) ubira ob povratku na glasbeno sceno, je podoben nekdanjemu. Docela ostremu elektro popu z zapomnljivimi melodijami po novem nemara manjka nekaj tiste predirljivosti in neposrednosti, ki je krasila od prej že znan pevkin opus. A zavoljo razvlečene izdajateljske časovnice, ki ji je botrovala Kieszina poškodba, staknjena v hudi prometni nesreči, se pri nas malo znana izvajalka dobro, odlično drži. In vse kaže, da njen povratniški album ne bo le še ena zbirka brezbarvno cvetočih’n’plešočih, pač pa veliko, veliko kot to. Dodati Kieszo med favorite ni greh. Ocena: 3,5 4. OZZY OSBOURNE ft. ELTON JOHN – Ordinary

