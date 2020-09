Naj se dober glas o Makedoncih Funk Shui razširi daleč čez ameriško pop deponijo

Glas primorske pop šampionke z novo etapno zmago.

1. FUNK SHUI - Meteori

Puah, kako dopadljiv in kako oster funk! Česa tako posrečenega, krepostnega in virtuoznega iz balkanskih globin pa res že dolgo dolgo ni bilo zaznati. Po uvodu, ki z ritmično nelinearnostjo poskrbi za manjši šok, se nov komad zasedbe Funk Shui razvije v ekstatičen večstopenjski refren. Pevec Luka Gjorgievski brez posebnih naporov dohiti in naposled krasno podpre lastni tonalni prag. Tako ali tako pa je song Meteori lahko ali pa najprej klasificirana kot bobnarska in basovska ultra-razpaljotka. Kristalno čist zvok super-funk utrinku dodaja poseben lesk. Funk Shui so makedonski, recimo, eksperimentalni Red Hot Chilli Peppers, ki delujejo že celo desetletje. Po dveh albumih (Ether, 2012 in R.E.M., 2015) se najbrž kmalu obeta njihova tretja dolgometražnost. Ta komad pa je definitivno zimzelena mojstrovina.

Ocena: 5

2. SAMANTHA MAYA - Glas

Všeč so mi dream popevke, ki se začnejo nekolikanj bolj grobo. Predno Samantha Maya dejansko postreže s svojim glasom, imamo občutek, da se bo komad Glas končal tam, kjer je štartal, to je v nekem temačnem indie-rockovskem tunelu. Po pol minute je vsakršna skepsa odveč. Resda nočen vstop mlade primorske pevke v dizajneski hotel še kako razsvetli skorajšnji refrenski dvig, ki je a. romantično prijeten, ter b. traja ravno dovolj dolgo, da nas prevzame in prepriča, da bo polet z njim v naslednjih taktih postal še slajši. Tempo ostaja srčen, debela basovska žica ne miruje, vokal vznemirja in pomirja hkrati. Podobno kot najboljše izpod dežnika v zadnjem obdobju nekam utišane zasedbe Tabu. Čudovita nova stvaritev skladateljev/producentov Kevina Koradina in Clifforda Goilja kot prispevek k vse bolj barvitemu opusu talentirane Samanthe Maye. Odlično. Ocena: 5



3. BLACKPINK ft. SELENA GOMEZ - Ice Cream

Take debilnosti bi bilo treba prepovedati! Kako strašljivo ceneno! Ortodoksni moralisti in ararhisti so enotni, da maketingiranje sladoleda v tej obliki ni nič drugega kot reklama za felacijo. Še huje pa je, če spot za krepko imbecilno melodijo s sramotno preprostim koračniškim uvodom začiniš s punčkami, oblečenimi v šolske uniforme in poskrbiš, da je scenografija pretežno v rožnatih odtenkih. A tu še ni konec. Kombinacija mega priljubljenih Korejk in ameriške super zvezdnice ni edina take sorte. Groteskno na kvadrat je namreč to, da bodisi sladoledke bodisi bombončke v zadnji sezoni ali dveh v medijsko posebej izpostavljenih pesmicah opevajo tako Katy Perry, Lady Gaga, Ariana Grande, Doja Cat ipd. Ohranimo vsaj minimalno dostojanstvo.



Ocena: 1

4. 100 GECS ft. GFOTY & COUNT BALDOR - Stupid Horse (remix)

