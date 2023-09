Naj se trese! – 20 let kasneje

"Svet se 20 let kasneje vrti precej hitreje, kot je se je prvih 20 let," je v jutranji radijski oddaji Vala 202 ob 20-letnici njihovega prelomnega koncerta na napolnjenem stadionu Bežigrad pomodroval frontman Tomi Meglič .

13. septembra 2003 je bila sobota in natanko mesec dni po izdaji tretjega albuma Rh-, Siddharta pa je imela veliki koncert pred več kot 30 tisoč ljudmi na ljubljanskem centralnem stadionu za Bežigradom. Veliki dogodek, ki je bil hkrati prvi koncert turneje Rh-, so združili s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in 60 plesalci, za katere je koreografijo prispeval Miha Krušič, kasneje poznan tudi po sodelovanju s šovi na POP TV.

Pravzaprav tudi Siddharta sama ni natančno vedela, kaj vse jih čaka in kako bodo izvedbeno videti vse ideje, ki so jih za veliki dogodek ves čas metali na mizo z vseh strani. Nekajmesečne vadbe so bile seveda plodne, a nekaj povsem drugega kot tisto, kar jih je čakalo na "usodno" soboto, ko je vse skupaj zažarelo, udarilo in so bila srca, čustva in adrenalin pripravljena, da butnejo čez rob.