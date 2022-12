Naj Veronika Nikolovska ostane kar lepo na easy

Veronika Nikolovska je kantavtorica, ki naj bi še iskala svoj pravi, optimizirani, najbolj iskreni izraz. Najbolj easy rešitev za 22-letno glasbenico se zdi tale: s tole poskočnostjo prosto po Jamiroquai vzorcu je iskanje lahko že zaključeno, in to uspešno! Domiselno sinkopirana in s tem sproščena, igriva ter harmonsko dosledno členjena kompozicija povsem pristoji Veronikini energičnosti. Še prav posebej izstopa pevkin vokal, ki zveni pohvalno visokooktansko soularsko. Pri čemer se zdi, da ga pevka obvladuje in nadzira z navdušujočo lahkotnostjo. Talent za nove čase, brez dvoma. Zeloooo spogledljivo.

Od nekdaj velja, da Central Ceejevo rapanje vključuje več sočutja kot ponorele blaznosti. In to ne glede na ritem ali vročo dinamiko njegovih že kar številnih songov. Od nekdaj pa dandanes za Ceeja pomeni že sedem dolgih let vztrajanja na sceni! Let Go je perfektna hip-hop senzibilnost, ki se s povsem preprostim besednjakom loteva srčne izgube. Stvari so zapletene, a vendar povsem enostavne in logične. Pripovedovalec sijajno tolaži sebe in obenem priznava, da je krivec za romantični poraz on sam. Tekstura komada je še vedno tipična na 24-letnika irsko-indijanskega rodu z londonskega zahoda. A le-ta kot upočasnjena in zminimalizirana idealno pristoji Ceejevemu visokemu vokalnemu registru. Raperjev stalni in prepoznavni, skoraj kot medmet, Algiht, pa zato izstopi še bolj. Izjemno posrečena rap-serenada, ki bi jo zlahka postregli tudi občinstvu, vajenemu zgolj konvencij.

Ocena: 4,5