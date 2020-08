Najbolj na izi sta Žena in Janči

Navadno je gost v prefabriciranem duetu nekdo, ki je glavnemu izvajalcu ali nosilcu izbrane pesmi komplementaren. Bodisi ima ta gost drugačen stas, drugačen glas, drugačen stil bodisi na splošno prispeva k temu, da ima nosilni izvajalec resen razlog zato, da je v paru s povabljencem/-ko bolj suvereno zavil na slogovno območje, kjer ga navadno ne srečamo. So pa tudi izjeme! Nekatere še posebej izjemne, ekstremne. Ameriška super slavna raperka Cardi B . je v španovino na svoj drugi hit WAP – ta napoveduje njen prav tako drugi zaporedni album, ki bo zunaj predvidoma pozno jeseni – zvabila svojo neposredno konkurentko in s tem skorajda dvojnico, Megane Thee Stallion . WAP je komad, ki tematizira eno od človekovih osnovnih potreb. Ej, zatakni si ti tole tvoje tematiziranje nekam! Kmečko se temu reče natančno tako, kot je naslov slavne antologije slovenske pornografske poezije: Fuk je Kranjcem v kratek čas (Krt, 1993) . In zdaj. O univerzalni temi v songu WAP ne rapa ena, temveč dve packi – obe z enako bujnim priklonom in enako obilno zadnjično utežjo. V bistvu smo frontalno izpostavljeni tistemu, kar je tudi Američanom v kratek čas, raperjem in raperkam pa sploh. Cardi B. in Megane Thee Stallion s hvalnicami na račun svojih mednožij popustita šele tedaj, ko sta komaj zrele in poleg teh še vse neslane domislice že zreciklirali. V zaključku bombastično-sijočega spota se pojavijo še Kylie Jenner (kar tako, ker je lepa in ima globok dekolte), Normani (pleše) in Mulatto (pleše) ter celo Rosalía (pleše) – pač zato, da tale chroma-key fantazma traja še malček dlje. Chrom-key je televizijska snemalna tehnika, tista, ki potrebuje le zeleno ozadje. Temu se kasneje ali sproti dodaja slika oziroma ozadje iz drugega snemalnega vira, ki zapolni sprva kromatsko površino. Le kot pojasnilo, da ne bo kdo prepričan, da sta ekspertki res srečali toliko tigrov. Nista. Seveda pa ni dvomov, da bo WAP dosegel vau gledanost, saj bodo v obe krasni-mastni želeli zagristi milijoni in milijoni parov lačnih oči. Med nami pa: tole je res malo butasto.

Mala nežna uspešnica ljubljanskega hiphop dvojca Žena & Janči je kot nalaš za ta čas. Nič stresnega, pa čeprav marsikaj hudo življenjskega. Song dejansko starta šele na 2.44. Žena & Janči sta namenjena debatirati o vsakdanu, o malenkostih, ki so okrog nas ves čas. InPoklič!ta neformalni pogovorni tip izpostavi zelo prikupno. Po vzoru Alliance Ethnik, Jovanottija, pa tudi, nenazadnje, rankih Heavy Les Wanted in še vrste drugih kombov, ki so tak poetičen in pogosto zelo blag hiphop na teh vzporednikih razvijali takoj za njimi. Tudi na odru skrajno simpatična raperka ter raper in producent bosta prvi album predstavila še to poletje. Njegov naslov bo Generacija bežanja. Verjamem, da ne bo presenečenje, če torej song Poklič! zelo kmalu dobi še vsaj deset podobno pristnih sosedov. Je pa bonus tale kar v sitcom epizodico razvlečen video. Zelo redki so primeri, da se domači glasbeniki lotijo svoje YouTube prezentacije v tako dosledno zrežirani obliki. Računajte na par Žena & Janči, ki sta novinca le še danes.

Ocena: 5

3. JAYDA G – Both of Us