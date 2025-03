Nina Pušlar najbolj predvajana izvajalka, njena tudi najbolj predvajana slovenska skladba

Največkrat predvajana skladba na slovenskih radijskih postajah v letu 2024 je postala Stumblin' In v izvedbi Cyrila . Prva slovenska skladba na skupni lestvici je Ironija Nine Pušlar , ki se je letos uvrstila na 33. mesto. "Res so težke te nagrade, ampak se ne bom nič pritoževala, ker sem jih zelo vesela, da jih lahko danes nesem domov na svoj pianino," je dejala pevka.

"Če je v letu 2023 slovenska glasba dosegla enega največjih prebojev – skupina Joker Out je bila s skladbo Carpe Diem celo druga najbolj predvajana skladba leta 2023 – je letos prva slovenska skladba na skupni lestvici na 33. mestu. Kljub nekoliko nižji uvrstitvi domače glasbe letos, podatki kažejo na ohranjeno prisotnost slovenskih izvajalcev v etru, še posebej na programih, ki sistematično podpirajo domačo produkcijo," je dejal direktor IPF Viljem Marjan Hribar.

Nina Pušlar je prav tako tudi najbolj predvajana slovenska izvajalka lanskega leta, sicer že šest let zapored, in prejemnica nagrade IPF za proizvajalca fonograma za skladbo Ironija.

Poleg tega so nagrade letos prvič podelili tudi v treh novih kategorijah. V kategoriji novost leta (največkrat predvajana nova slovenska skladba letnika 2024) je zmagala skladba Bela lilija Žana Serčiča. "Bela lilija je ena posebna pesem in je nekako odprla to poglavje ustvarjanja novega albuma. Enostavno smo stremeli k nekemu novemu zvoku, kar je mogoče najbolj očitno v sami podobi produkcije. Najbolje je poplačano to, ko vidim, da moja publika na koncertih zapoje moje pesmi skupaj z mano," je dejal.