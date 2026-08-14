Total Eclipse of the Heart najbolj predvajana skladba ob sončnem mrku

Spotify je v sredo, pet tednov po smrti pevke Bonnie Tyler , za omenjeno skladbo zabeležil 94-odstotni porast predvajanja v Združenem kraljestvu in 14-odstotni porast po vsem svetu.

Zanimanje se je povečalo tudi za druge skladbe, vezane na tematiko, pri čemer je skladba rock skupine Evolfo Moon Eclipsed the Sun v Združenem kraljestvu poskočila za 12.817 odstotkov, po vsem svetu pa za 1251 odstotkov.

Skladba Dark Side of the Moon Chrisa Staplesa je med britanskimi poslušalci zabeležila 2805-odstotni porast zanimanja in 405-odstotni porast mednarodno. Skladba Eclipse skupine Pink Floyd je v Združenem kraljestvu zabeležila 594-odstotni porast predvajanj, globalno pa 144 odstotkov, medtem ko je evrovizijska uspešnica avstralske pevke Delte Goodrem, prav tako imenovana Eclipse, v njeni domovini dosegla 104-odstotni porast, po vsem svetu pa 40 odstotkov, poroča britanski Independent.

Popolni sončni mrk, ki se zgodi, ko se Luna nahaja med Soncem in Zemljo, je bil v sredo viden na severu Rusije, Grenlandiji, Islandiji ter v delih Španije in Portugalske, v drugih delih severne poloble pa je bilo mogoče opazovati delni mrk.