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Glasba

Total Eclipse of the Heart najbolj predvajana skladba ob sončnem mrku

London, 14. 08. 2026 11.54 pred 22 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Bonnie Tyler

Ob največjem sončnem mrku v novem tisočletju, ki se je zgodil v tem tednu, so ponudniki pretočne glasbe zabeležili velik porast zanimanja za pesmi na temo vesolja. Po podatkih Spotifyja se je predvajanje uspešnice iz 80. let Total Eclipse of the Heart nedavno preminule Bonnie Tyler skoraj podvojilo.

Spotify je v sredo, pet tednov po smrti pevke Bonnie Tyler, za omenjeno skladbo zabeležil 94-odstotni porast predvajanja v Združenem kraljestvu in 14-odstotni porast po vsem svetu.

Bonnie Tyler
Bonnie Tyler
FOTO: Profimedia

Zanimanje se je povečalo tudi za druge skladbe, vezane na tematiko, pri čemer je skladba rock skupine Evolfo Moon Eclipsed the Sun v Združenem kraljestvu poskočila za 12.817 odstotkov, po vsem svetu pa za 1251 odstotkov.

Skladba Dark Side of the Moon Chrisa Staplesa je med britanskimi poslušalci zabeležila 2805-odstotni porast zanimanja in 405-odstotni porast mednarodno. Skladba Eclipse skupine Pink Floyd je v Združenem kraljestvu zabeležila 594-odstotni porast predvajanj, globalno pa 144 odstotkov, medtem ko je evrovizijska uspešnica avstralske pevke Delte Goodrem, prav tako imenovana Eclipse, v njeni domovini dosegla 104-odstotni porast, po vsem svetu pa 40 odstotkov, poroča britanski Independent.

Popolni sončni mrk, ki se zgodi, ko se Luna nahaja med Soncem in Zemljo, je bil v sredo viden na severu Rusije, Grenlandiji, Islandiji ter v delih Španije in Portugalske, v drugih delih severne poloble pa je bilo mogoče opazovati delni mrk.

Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart Sončni mrk glasba predvajanje

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