Najbolj priljubljena slovenska fantovska skupina se vrača v velikem slogu

New GAME OVER so nazaj!

New GAME OVER, Dennis, Mark in Alen, pa ob petnajsti obletnici delovanja odpirajo novo poglavje v svoji glasbeni karieri. Na radijske postaje pošiljajo nov singel z naslovom Le enkrat se živi, ki govori o tem, kako ljudje skozi življenjske situacije odraščamo in zorimo. "Pesem govori o trenutku, ko dojamemo, da je čas, ki je bil namenjen za žalovanje izgubljene ljubezni, potekel. V življenju je treba korakati naprej, se smejati in ponuditi priložnost novi ljubezni, drugim ljudem. Smejati se, biti srečen in ljubiti se pod zvezdami in se ne ozirati na to, kaj pravijo drugi. Včasih tudi, ko daš od sebe vse, ni dovolj za nekoga, ampak tako je življenje," je povedal Dennis, ki je avtor besedila in glasbe ter dodal, da je ljubezen najlepša stvar in tudi največja življenjska lekcija.

Z novim singlom, ki mu bo kmalu sledil tudi videospot, pa New GAME OVER napovedujejo tudi turnejo po Sloveniji. "Na koncertih boste slišali naše stare in nove uspešnice, nekaj zanimivih priredb svetovnih uspešnic fantovskih skupin in še kakšno trendovsko glasbeno presenečenje," sta razkrila Mark in Alen.