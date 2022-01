Najbolj priljubljena vzhodnoevropska pop zvezdnica v resnici nima problemov

Skladno z naslovom je osmi album romunske pop prvakinje problematičen, toda ti problemi so bolj kot ne postranski. Dance pop z občasnimi vplivi reaggatona in latino popa zveni čvrsto, uporabljene melodije so solidne, glas zdaj 35-letne Inne je neomajen, toda vse tri ključne komponente so šablonske, predvidljive, praktično brezčutne. Za nepozornega poslušalca je delo Champagne Problems všečna ritmična pumpica, za bolj občutljive sluhovode pa je svež songovski osmerec silovito priljubljene Neptunčanke precej balastna dobrina. Vsi komadi so bili posneti pred dobrim letom in to v zelo kratkem obdobju – v komaj treh tednih, enako kot tudi Innin predhodni album Heartbreaker (2020). Pevka, ki velja za komercialno najbolj uspešno izvajalko z jugovzhoda celine, z izdajami albumov očitno hiti zdržati trdno sidrišče v marketinški kategoriji, iz katere jo podijo mlajše kolegice, poleg tega pa tudi dobro ime, ki si ga je utrdila na posameznih lokalnih trgih. Innin album Yo (2019) je bil v celoti zapet v španščini, Heartbreaker delno v španščini delno v angleščini, medtem ko je Champagne Problems namenjen globalnemu prizorišču oziroma (morda res večinskemu) delu trga, kjer špansko ne govorijo, je pa zato namesto te prevladujoč vodilni germanski jezik. Hešteg, ki ga je Inna dodala tudi na naslovnico pričujoče zbirke, #DQH1, referira na pevkin serijal kot-da-reality-dokumentarcev s polnim naslovom Dancing Queen House. Velja pogledati kako desetinko sekunde omenjenega televizijskega programa in to primerjati z zahtevnostjo slišanega na Champagne Problems. Tako naenkrat padejo vsi, ne samo mehurčkasti problemi.

Ocena: 3