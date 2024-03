Najbolj romantičen country, kar ga je

Čeprav na naši celini, še zlasti v njeni notranjosti in na vzhodu manj znana country pevka in avtorica, je status Kacey Musgraves doma nič manj kot superzvezdniški. Nekateri celo špekulirajo, da je, pa ne le country glasbi, naklonjeni zrelejši in starejši del publike, zdaj 35-letno Teksašanko vzljubil tudi na račun njene podobnosti z hollywoodsko ikono Demi Moore. Toda resnica je vse kje drugje. Kasey Musgraves je malodane cepljena za pisanje le lepih, lirično sočnih songov. Ti ob pevkinem magično pomirjujočem vokalnem nastavku vselej izzvenijo opojno, sanjsko, skoraj angelsko. A to v nizu kakovostnih zaznamkov na računu Musgravesove sploh še ni vse. Njene pesmi vključujejo, sploh za bolj nazadnjaško, patriarhalno ruralno ameriško srenjo predano countryju, zelo kozmopolitske, napredne, sodobne tematike. Kacey Musgraves svoj nežen nostalgičen notranji svet, če ne kar intimnost, pogosto prepleta z vprašanji o smislu našega obstoja in bivanja, celo o religiji, izpostavlja enakopravnosti med spoloma oziroma zagovarja homoseksualizem, vse do njene zdaj že legendarne vizualizacije za uspešnico Justified (z albuma Star-Crossed, 2021), kjer si razmišljujoča za volanom svojega pick-upa kratkomalo prižge krepak joint. Ej, kaj takega si ne upajo niti najbolj odrezave raperke! Je pa z ljubljenko novih generacij glasbenih navdušencev, še posebej folka in countryja, zelo očitno tako, da mehkoba njenih songov skriva precej nemirno, ranjeno osebnost. Namreč. Sleherni album sijajne Kacey Musgraves se ti prikupi kot nadišavljena blazina, a vsak od teh sledi trpkemu propadu še ene avtoričine romantične zveze. Cinik bi dodal, lahko je biti pesnik, če si zvest ciklu, ki sprava zapoveduje prehitro pregreto srce, kmalu zatem pa gromko razočaranje vredno silovitih krčev ali rojev metuljev v želodcu. In ta album je prav tak. Morda celo nekolikanj pretirano baladen in s tem že malček prisiljeno dopadljiv. A dobrih, odličnih songov na Deeper Well res ne manjka. Začenjši z uvodnim Cardinal, izdatno dišeča je Heart of the Woods, celo Dinner with Friends izzveni meditativno. Tudi šesti album Kacey Musgraves je izvrsten.

Ocena: 4