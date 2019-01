Najbolj seksi moški na svetu je tudi DJ: nastopil bo na Coachelli

Coachella pa ni prvi glasbeni festival, na katerem bo nastopil, saj je Idris navdušil že na prav tako znanem festivalu Glastonbury. Nastop, na katerega je v življenju najbolj ponosen, je nedvomno tisti s poroke princa Harryja in Meghan Markle, saj je na zasebnem sprejemu zabaval izbrane goste. "Trudim se, da ne govorim veliko o tem, ker je bil to zaseben dan, ampak ostaja eden vrhuncev mojega življenja," je dejal.

Oboževalce postavnega igralca Idrisa Elbe je presenetila novica, da bo 46-letni zvezdnik nastopil na enem najbolj znanih glasbenih festivalov, kalifornijski Coachelli, ki se bo letos odvijala med 12. in 14. aprilom ter 19. in 21. aprilom. Tam bo sicer poleg drugih uveljavljenih glasbenih imen nastopil še en "igralski DJ", Childish Gambino – vzdevek, pod katerem nastopa komik in igralec Donald Glover mlajši.

In ne, Idris ni zvezdnik, ki je postal glasbenik. Seveda je z igralskimi dosežki bolj zaslovel kot glasbenimi, a je vseeno nanizal precej zavidljivo kariero tudi v glasbenem svetu in to že veliko pred filmsko. "Definitivno sem veteran med didžeji. Začel sem pri 14 letih, dve leti sem bil izključno samo DJ," je povedal.

Nastopal je tako v majhnih londonskih barih kot navduševal tisoče v svetovnih klubih, postal je stalnica na dogodkih prestolnice zabave Ibize.

"Najbrž nikoli ne bom ravno Calvin Harris, ampak želim si, da bi me svet poznal kot je**no dobrega didžeja, ki na festivalih in v manjših klubih naredi pravi 'raztur'," pravi. In že aprila se bo torej lahko znova dokazal.