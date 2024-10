'Najboljša izvedba Pomaranče je presegla pričakovanja'

Pionirji domačega heavy metala, zasedba Pomaranča je 6. junija obeležila 45-letnico nastanka, zdaj pa so reizdali vinilna albuma Peklenska Pomaranča in Madbringer. Nedavno so obelodanili doslej neizdano pesem Vse pesmi kličejo za njo, mi pa smo na nedavni predstavitvi izkoristili priložnost za klepet s člani.

Zasedba Pomaranča, prva slovenska heavy metal zasedba, katere nastanek sega v leto 1979, je junija obeležila 45 let kariere, v razprodanem Kinu Šiška, kjer so nastopili v postavi Mijo Popovič in Tomaž Žontar, od stare garde, ter mlade moči, v podobi pevca Matica Nareksa, basista Tilna Hudrapa in bobnarja Matjaža Winklerja.

Kultna domača heavy metal zasedba Pomaranča je junija v razprodanem Kinu Šiška navdušila ob 45. obletnici kariere. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Mene je za ponovno sodelovanje v skupini prepričala mlada ekipa, Matic, Tilen, in ostala dva, mladina je dodala nekakšno novo, povsem drugačno dimenzijo. Pomaranča ni nikoli zvenela tako dobro kot je letošnjega 6. junija na tem koncertu ob 45-letnici. Ta ekipa bi morala delati še naprej, vložili smo veliko ekipnega dela, bilo je veliko vaj in odrekanj, kaj takega bo težko ponoviti. Občutek je bil dober takoj, saj so bili ljudje zadovoljni s tem, kar so dobili, česar verjetno niso pričakovali, saj smo pričakovanja izpolnili oz. jih presegli," nam je zaupal klaviaturist Žontar. Junijski koncert je bil dejansko tako dober, da se je marsikomu zazdelo, da je zasedba spet živa in da je heavy metal eden od najbolj popularnih glasbenih žanrov daleč naokoli. Zganili so se tudi nekateri akterji, tako, da so se zadeve dejansko začele prebujati in premikati, je prepričan Popovič. Pomaranča pa je zdaj na vinilu reizdala tudi prva dva albuma Peklenska pomaranča in Madbringer, ki sta prvotno išla v letih 1982 oz. 1983.

Nedavno sta na novo izšli vinilni plošči, prva dva albuma, Peklenska pomaranča in Madbringer. FOTO: B. T. icon-expand

"Za veliki koncert v Kinu Šiška bi dejal, da je bila to že nekakšna višja stopnja sekirancije, saj se je združilo vse, trema, napetost, odgovornost, skratka, vse v enem, seveda vse v imenu, da upravičimo svoj sloves in pričakovanja, na kar smo se pripravljali okoli pol leta. Tudi pri meni se je morala usedlina v glavi usesti, ravno prej sem pri kolegu v avtu poslušal, kaj smo posneli na tem koncertu, pa sem bil presenečen nad tem, kar sem slišal, v pozitivnem smislu. Tudi obe plošči, ki sta zdaj ponovno izšli n vinilu, končno zvenita tako, kot smo si vedno želeli, mastering je delal Martin Žvelc, pri čemer smo mu popolnoma zaupali, tako da smo navdušeni nad zvokom, v katerem je zdaj moč uživati na dobrem zvočnem sistemu. Veseli smo tako lepega sprejema ljudi, saj dobrega benda brez poslušalcev ni. Želje so, delamo na živi plošči, ki smo jo posneli v Kinu Šiška, s čemer se ukvarja Matic, koncert je sprožil plaz, ki bi ga bilo škoda ustaviti, vse ostalo pa je v božjih rokah. Včasih sem bil sam za vse, zdaj pa raje drugim prepustim tiste stvari, ki jih bolje obvladajo kot jaz. Imel sem cilj uspeti v življenju, zato, ker sem stvari počel pravilno. S tem, kar smo naredili, tudi s tem koncertom, smo zadovoljni, zdaj pa se lahko pogovarjamo, razmišljamo, kaj in kako naprej, seveda pa to ne pomeni konca. Prebudili so se tudi nekateri drugi bendi, ki so doslej malce spali, dobro je, da smo dali voljo po igranju še komu, da bo kaj naredil. Seveda pa se mora vsak potruditi sam, tudi naši rezultati so popolnoma delo naših rok, glasov, in prelitega potu," je bil izčrpen Popovič, vodja in prva kitara zasedbe.

Kitarist Mijo Popovič, prvotni pevec Zlatko Magdalenič, novi vokalist Matic Nareks in klaviaturist Tomaž Žontar. FOTO: B. T. icon-expand

Nedavno pa je z Nareksom na vokalu prvič uradno izšla tudi pesem Vse pesmi kličejo za njo, ki sicer sodi v žanr sevdaha, Popovič pa jo je napisal že pred tremi desetletji in pol, leta 1989. "Pesem je bila posneta le v poskusni različici, a ni nikoli dočakala uradne izdaje, da je počasi utonila v pozabo. Letos smo jo izbrskali in jo obudili v tej zasedbi, znova posneli ter ji dali novo življenje tik pred našim junijskim koncertom, s katerim smo obeležili 45-letnico zasedbe, kjer smo jo tudi prvič izvedli v živo. Naša interpretacija ohranja melanholičen duh sevdaha, a hkrati prinaša svežino in sodoben zvok, ki ga je čas prinesel skozi leta. Zadali smo si, da se naredi 'tribute to legends' verzijo Pomaranče, sam sem vskočil že leta 2019 v Laškem, koncert ob 45-letnici je bil super, kaj pa še bo, bo pa pokazal čas," je povedal Nareks. "Fantje so se zares dobro pripravili in odlično odigrali, meni je bilo všeč, saj je zvenelo še skoraj boljše kot takrat, ko sem v osemdesetih jaz pel v bendu. Zdi se mi lepo, da se nad metal glasbo navdušuje tudi mladina, hkrati pa je še vedno všeč tudi meni, četudi jih imam že čez sedemdeset," pa je skromno pripomnil Zlatko Magdalenič, izvirni pevec v zasedbi do sredine 80. let prejšnjega stoletja.