Najboljše harmonikarje nagradili z Avsenikovo nagrado

Tako so zazvenele harmonike v gostilni Avsenik, kjer je pred strokovno komisijo – med njimi je bil tudi Slavko Avsenik mlajši – zaigralo kar 120 tekmovalcev. Koliko časa so se pripravljali in kako uspešno krotili tremo?

"Po mojem, da celo leto. Se kar nabere," nam je povedala ena od tekmovalk, Miha Soklič pa je priznal: "Malo sem tudi zašvical v prste. Treme je bilo malo, ampak ravno toliko, da sem zdržal do konca."

"Zelo me preseneča predvsem, da nekateri že pri osmih, devetih, 10 letih izkazujejo eno neverjetno strast ali pa energijo," pa nam je povedal Slavko Avsenik mlajši.

"Če se obrnem nazaj nekaj let, je bilo to res, da ni bila harmonika tako popularna in si bil mogoče tisti, ki so se ti malo posmehovali, zdaj pa se je, mislim, to obrnilo v zadnjih letih in si kar pravi frajer, če igraš harmoniko," je prepričan eden od tekmovalcev.

"Čedalje bolj je to zanimiv inštrument," pa je še dodala tekmovalka.

In kaj bi jim pomenila zmaga, je lahko kaj boljšega od tega?

"Po moje ne. Ker je bil Avsenik moj vzornik že od zmeraj, od prvega razreda harmonike," pa je še povedal mladi tekmovalec Miha Soklič.

Za zmago je potreben skupek vaj, spodbudnega okolja, dobrega mentorja, odstotek talenta in potem nastane čarovnija, meni Avsenik mlajši.