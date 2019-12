'Najboljše je, ko vidiš, da tvoja glasba ljudem nekaj pomeni, pa si lahko še tako utrujen ali bolan'

Tudi pri nas dobro poznana švicarska folk metal zasedba Eluveitie je aprila letos postregla z osmim albumom Ategnatos, kot je že v navadi na vsakih nekaj let, se je spet oglasila tudi v naših krajih. Frontman Chrigel Glanzmann je z nami spregovoril o albumu, menjavah v skupini in življenju na dolgih turnejah.

Chrigel Glanzmann že od leta 2002 vodi švicarsko folk metal zasedbo Eluveitie, s katero je nedavno spet razveselil slovenske privržence. FOTO: Miro Majcen

Švicarska folk metal zasedba Eluveitie obstaja že od leta 2002, kar pomeni, da se počasi bliža dvajsetletnici obstoja. V tem času je izdala osem albumov, zamenjala kopico članov, vodilni mož pa ostaja v Baslu rojeni Chrigel Glanzmann, osrednji vokalist, ki igra od mandoline, prek električnih dud, pa vse do različnih piščali. Njihov zadnji albumAtegnatos je izšel aprila letos, za katerega nekateri pravijo, da ni posebej izstopajoč, a ima frontman o tem posebno mnenje. "Vsak album je kot polaroidna fotografija točke, na kateri se skupina trenutno nahaja. Zdi se mi, da je to eden naših najbolj izvirnih in kreativnih albumov, tudi kar se tiče globokih besedil," je o najnovejši plošči dejal glasbenik.

Kot nam je zaupal že v preteklih letih, je dejstvo, da je težko najti ljudi, ki bi bili z vsem srcem pri stvari, ki bi želeli utvarjati in igrati precej specifično glasbo, ki pa ima širom Evrope in tudi drugod po svetu precej privržencev. Tudi v Sloveniji. Dejstvo je sicer, da folk metal ponekod tretirajo, da je precej pivsko-veseljaški, v čigar kontekst gredo tudi številne tovrstne skupine, a Eluveitie so se temu vedno elegantno izognili in raje postregli z zanimivimi starinskimi instrumenti in zgodovinskimi konteksti pri svojih konceptualnih albumih.

Fabienne Erni na harfi. FOTO: Miro Majcen

"Ko sem pred sedemnajstimi leti ustanovil skupino, je bilo jasno, da želimo trdo delati ter s tovrstno glasbo priti kolikor se le da daleč. To smo tudi naredili, sicer pa rastemo že od vsega začetka. Kar pa je tudi pomenilo, da je čas, ki ga je bilo treba vložiti v skupino, vedno bolj rastel. Vsako leto je bilo vsega več, več nastopov, koncertov, albumov. Vsako leto se je vsak moral vprašati: ali bom to še počel, si še želim to početi? Nekateri ljudje, ki so zapustili skupino, so se pač odločili, da je zanje postalo preveč in da se nočejo vsemu odpovedati. Da želijo održati stabilno življenje in podobno,"nam je razložil 44-letni Chrigel.

Michalina Malisz igra tradicionalni hurdy gurdy. FOTO: Miro Majcen

Zasedbo precej dobro poznajo tudi slovenski metal navdušenci, saj so jo v Kinu Šiška, ko so nastopili ob boku zasedb Lacuna Coilin Infected Rain, zelo toplo sprejeli. Predstavili so najnovejši album, niso pa pozabili na stare uspešnice. Kdor se je nadejal pesmi Primordial Breath je ni dočakal, zato pa so se poslovili z mogočno Inis Mona, ki je verjetno najboljši pokazatelj, kako izvirno-unikaten je pravzaprav njihov zvok, ki je na nek način folkovsko himničen, po drugi strani pa metalsko udaren in predirajoč.

Spektakularni svetlobni park v Kinu Šiška. FOTO: Miro Majcen

Glanzmann prednosti pogostega nastopanja pred občinstvom opisuje kot nekaj najboljšega, kar lahko glasbenik občuti in želi."Če si na odru in igraš svoje pesmi, ne glede na to, koliko si utrujen ali morda bolan, ko gledaš obraze ljudi, vidiš, da jim tvoja glasba nekaj da. Nekateri se smejijo, drugi jokajo, a dojameš, da jim nekaj pomeni. To je najbrž najmočnejše darilo, ki ga lahko dobiš. To je zame najboljši del koncertov," nam je iskreno povedal. Po drugi strani pa nam je priznal, da so turneje pač take, da lahko človek pozabi na kakršno koli zasebnost. "Pogrešaš svoj tuš ali WC, vse skupaj pa je preprosto izčpljujoče. Turnejo smo začeli januarja, zdaj pa je december, kar pomeni, da smo celo leto na poti," je o plusih in minusih življenja na turnejah in koncertiranju povedal frontman.

Veselje in zanos metal občinstva sta bila neizmerna. FOTO: Miro Majcen