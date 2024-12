Najboljše od Avtomobilov v živo

Večinsko 40+, morda celo 50+ občinstvo se je na sredin večer zbralo in napolnilo ljubljanski Kino Šiška, saj so tam gostovali Marko in Mirko Vuksanovič, Boštjan Andrejc Bushy, David Morgan in Uroš Trebižan , skupaj bolj poznani kot Avtomobili , ki so na glasbeni sceni že nič manj kot 42 let. Nedavno so 40-letnico prve izdaje, albuma Mjesec je opet pun (1984) , obeležili z izdajo dvojne vinilne plošče največjih hitov Potujemo (1984-2024).

Avtomobili so nedvomno krepko zaznamovali domačo glasbeno sceno, četudi niso nikoli bili strogi rokerji, v času panka pa so jih imeli za novovalovce, ki morda celo po krivici, niso imeli večjih hitov. Vseeno pa velja, da so njihovim oboževalcem všeč praktično vse njihove pesmi, ki pa niso nujno zgolj singli, ki so se vrteli po radijskih postajah. "Velika večina naših skladb je prej poskočne kot žalostne narave, na površje so priplavale prav slednje, ki so jih ljudje tako okarakterizirali, čeprav to niti niso. V bistvu pa puščajo pozitivno občutje in sem vesel, da je tako," je pregovorni melanholičnosti ob bok pristavil Vuksanovič.

Kako glasni so lahko njihovi oboževalci in oboževalke v najlepših letih smo lahko slišali, ko so peli ob izvedbi skladb Sama, Punce izginjajo v noč, Skozi leta, V mrzlih dvoranah, Ljubezen ne stanuje tu, Gospodar in številnih drugih. Avtomobili ostajajo konstantno dobri, točno taki kot so bili pred 10, 20, 30 ali 40 leti, Markov glas je naravnost neverjeten, morda še bolj žlahtno-žametno zveneč, a hkrati "v nulo" natančen in tehnično brezhiben.