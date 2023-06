'Najboljše prijateljstvo v zgodovini Evrovizije': Bojan in Finec skupaj na odru

Bojan Cvjetićanin in letošnji finski predstavnik na Evroviziji sta se na veselje oboževalcev ponovno srečala in v Helsinkih skupaj stopila na oder. Frontman skupine Joker Out se je Kääriji pridružil kot plesalec, Finec pa mu je vrnil uslugo in med pesmijo Carpe Diem poprijel za kitaro. Splet so hitro preplavili videoposnetki zabavnega dogajanja, oboževalci pa so prepričani: "To je najboljše prijateljstvo, ki se je spletlo v zgodovini Evrovizije."

Frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin se zadnje dni mudi v prestolnici Finske, kjer je obiskal koncert finskega evrovizijskega predstavnika Käärije in na veselje občinstva stopil na oder ter zapel letošnjo slovensko evrovizijsko pesem Carpe Diem. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Iz videoposnetkov, ki so hitro preplavili splet, je moč slišati, kako so s Slovencem v en glas peli obiskovalci koncerta. Med točko se je Bojanu pridružil tudi Finec, ki je poprijel za kitaro. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bojan dobremu prijatelju ni ostal dolžen. Ko je Käärija zapel svojo Cha Cha Cha, se je Slovenec prelevil v plesalca in skupaj z drugimi nastopajočimi izvedel koreografijo ter požel bučen aplavz prisotnih. "To je najboljše prijateljstvo, ki se je spletlo v zgodovini Evrovizije," so prepričani uporabniki na Twitterju, ki so se pošalili, da je Bojan na priložnost, da se izkaže kot plesalec, dolgo čakal. PREBERI ŠE Finski evrovizijski predstavnik namignil na obisk Slovenije Spomnimo, finski evrovizijski predstavnik je v intervjuju za finsko televizijo že pred časom namignil, da se bosta s prijateljem Bojanom ponovno srečala. "Joker Out bodo poleti zaposleni s koncerti, a skušala bova najti čas, da me pride obiskat ali da grem jaz obiskat njega," je dejal. S slednjo izjavo je Käärijä hitro požel pozornost predvsem slovenskih evrovizijskih navdušencev, ki se že sprašujejo, ali bodo drugouvrščenega Finca lahko kmalu videli tudi pri nas. Prijateljstvo med dvema se je razvilo že v času predevrovizijskih dogodkov, poglobilo pa med največjim glasbenim tekmovanjem. Med drugim se je Bojan naučil finske pesmi in s tem tudi finskega jezika, medtem ko je Käärijä močno stiskal pesti, ko se je Slovenija v drugem polfinalu borila za uvrstitev v veliki finale. O prijateljstvu med Fincem in Slovencem smo spregovorili tudi v POPkastu z radijecem Robertom Roškarjem in novinarjem Denisom Živčecem.