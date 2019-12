Najboljši album z božičnimi zimzelenkami

Najboljši božični album je gotovo tale. Prikupni kanadski šlageraš na njem razgrne ves svoj arsenal. Pa niti ne samo svoj. Pač pa vse arsenale, kar jih je bilo kadarkoli na voljo. Skladbe za leta 2011 izdani album Christmas so izbrane skrajno preračunljivo. Vsebinsko balastnih, kot je zelo pogosto na podobnih mono-tematskih zbirkah zimzelenk, med Bubléjevo selekcijo ni. Z umirjeno priredbo All I Want For Christmasše posebej lepo in v slogu preseneti. Tako ali tako pa je prav vseh 21 komadov izvedeno prefektno. Taktno, natančno, omikano. O morebitni sterilnosti tu ni govora. Bublé se ji upre gosposko – zapoje sinatrovsko zamaknjeno, kar pomeni zlikovsko-romantično. Veliko veliko občutka in dobrega okusa je zlito prav v vsak takt te celote. Songovski aranžmaji so pravljični – bogati, opojni in strastni, a vseeno ravno prav kičasti, okusno in premišljeno kičasti, naj se ve. Michael Bublé poje kot iz učbenika – in to vse stile: swing, bop, blues, klasiko, Ave Marijo, pop, cabaret, dixieland, jazz, valčke, počasi, hitro, a capella, vse, vse. Ni je boljše od Bubléjeve albumske velikanke Christmas. Zelo verjetno, da bo tako še kako desetletje. Magična je.

Ocena: 5