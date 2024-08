Najboljši komad leta sta ustvarila hiphop veterana

OGLAS

LL COOL J FT. SAWEETIE – Proclivities

Q-Tipova nagnjenost k plemenitemu muzikalnemu okusu, vzporedno s tem pa k proizvodnji učinkovitih ritmičnih podlag, je permanentna. Plemenitost producentovega studijskega dotika je znana že od leta 1998. Kasneje je pionirski hiphoper s svojim gangom A Tribe Called Quest spisal ključni del sodobno-glasbenega historiata. V tem desetletju je Q-Tip svoje veščine namenil zgolj enemu zmerno uspešnemu singlu. V sodelovanje ga je lani zvabil marylandski raper Cordae. Pred petimi leti je tri komade namešal vplivnemu rap-eksotu Dannyju Brownu. Zdaj pa je na poti cel album, ki ga je namešal veteranskemu kolegu LL Cool J-ju. Ni naključje, da prav tendencioznega raperskega, televizijskega in filmskega superzvezdnika ter njegovo vedno mično, a strupeno gostjo Saweetie, razglašam kot soustvarjalca najboljšega komada, predstavljenega v koledarskem letu 2024. Tole te dvigne in ponese, pa tudi če nisi homo sapiens, temveč nosorog! Šment! Kakšna zvočna veličastnost! Simplificiran, a popolno nacentriran sintetizatorski akord, ki objema song Proclavities, je klasa zase. Vzajemno zapeljiva raperja se glamurozno nakurita, zližeta in naposled pošteno ... (?) Bržčas se kre$neta, saj zadnji verz ni dvomljiv: "Usojeno nama je, da imava isto energijo!" Milijonkrat na repeat! Ocena: 5 CHARLI XCX FT. BILLIE EILISH – Guess

Ko notorično ambiciozna angleška pop prvakinja domačinko zvabi na snemalno prizorišče. In to na tisto, kjer je nedavno video za hit Woman's World posnela tudi Katy Perry. Če so lesene kulise, ki predstavljajo glavno ulico ali high-street otoškega mesta zložene v losangeleškem Universal Studiu že postavljene, pa naj jih izkoristi še priložnostni zvezdniški duo. Da se stvari ne bodo preveč ponavljale, naj Charli XCX in Billie Eilish ujame nevihta, ki namesto dežja vliva kose ženskega perila. Tega naj bi producenti londonske pevke po rekviziterski rabi donirali dobrodelni organizaciji I Support The Girls. Svojega odrezavega nagovora na robu odkrite seksualne eksplicitnosti se Charli XCX loti v slogu famozne muhe enodnevnice, to je spektakularnega pop hita I'm Too Sexy (Britancev Right Said Fred, letnik 1991). Pričujoči soft-techno ritem, ki vsebuje tudi vzorec pesmi Technologic (vplivnega pariškega dvojeca Daft Punk iz leta 2005), je zavedena le na deluxe verzijo njenega šestega dela Brat. Komad sta sproducirala The Dare, tudi že prej sodelavec Charli XCX, in Dylan Brady, vodja ameriškega eksperimentalnega electro-pop dueta 100 Gecs. Nemara najmočnejša letošnja poletna žurerska konstanta. Ocena: 4 ZEVIN – Side Eye

Ljubljanska artistka Zevin z novim visoko-oktanskim hyper-pop poskusom malenkostno razkriva tudi svoje seksualne preference, v resnici pa, kot pravi, slavi sprejemanje raznolikosti. Vse, kar zadeva Side Eye, je nabrito, navito, našponano, vpadljivo, fluorescentno in shizo-vzmetno. Paradoksalno pa je neizpodbitno dejstvo – to pa ostaja središčni predmet pevkinega veseljaškega artizma – da Zevin tudi s prvim singlom po januarskem EP-ju Ekzistencija, špekuliram, naslavlja samo ultra-občutljiveže. Tudi ob tej predpostavki namen hyper-popa delno trči v skalo. Saj tudi najbolj zagrizeni metalci, vajeni vse črnine, bobnarske bučnosti, kitarske grozečnosti in rohnečega petja, ritmičnega šprikla ne bi prenesli zlahka. Ali pač? Dodam še, da prav rabim eno res idealno vižo za fitnesersko hitrostno krepitev bicepsev. Zevin je praktično že (alternativna, vsak čas pa bo povsem legit) legenda! Ocena: 4 BLOSSOMS – Perfect Me

