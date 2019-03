Najslavnejši bratje so nazaj ... s svojimi boljšimi polovicami

Kevin, Nick in Joe Jonasso spet nazaj. Slavni bratje so oboževalce razveselili z novo živahno pesmijoSucker,v kateri prepevajo, da si v nekoga do ušes zaljubljen. Pesem je dobila tudi videospot, v katerem ne nastopajo sami, ampak tudi njihove izbranke Priyanka Chopra, Danielle Jonas inSophie Turner.

Fantje so že napovedali, da bodo gostje v oddaji Late Late Show With James Corden, kjer bo pogovor zagotovo nanesel tudi na to, ali to pomeni tudi njihovo vrnitev na glasbene odre. Spomnimo, da bi se fantje leta 2013 morali odpraviti na turnejo, a so jo le nekaj dni pred začetkom odpovedali.

Nick je lani na grammyjih Ryanu Seacrestatu povedal, da fantje za zdaj ne načrtuje vrnitve: ''Nikoli ne reci nikoli. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo.'' In prav ima.

Oboževalci so začeli ugibati, da Nick, Joe in Kevin načrtujejo nov projekt, saj so že lani ponovno aktivirali družbena omrežja. Med drugim so se z novim glasbenim izdelkom vrnili tudi na Instagram ter izbrisali vse starejše objave.

Fantje so zadnji četrti album izdali leta 2009 z naslovom Lines, Vines and Trying Times, zdaj pa so se pojavile govorice, da je skupina pred tedni odpotovala v London in da so potekali dogovori za nov album, ki naj bi nosil preprosti naslov JONAS.

Prisluhnite njihovi najnovejši pesmiSucker: