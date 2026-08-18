Največji šovmen prihodnje leto tudi na West Endu

Zvezdnika bristolske uprizoritve Oliver Tompsett in Samantha Barks bosta po pisanju spletnega portala The Guardian znova nastopila v vlogah slavnega cirkusanta P. T. Barnuma in njegove žene Charity. Barks je v gledališču Drury Lane že nastopila v vlogi Else v Disneyjevi odrski različici muzikala Ledeno kraljestvo .

Iz bristolske produkcije se na oder vračajo tudi Ben Joyce kot Barnumov sodelavec Phillip Carlyle, Vajen van den Bosch kot operna pevka Jenny Lind, znana kot "švedski slavček", in Malinda Parris kot bradata dama Lettie Lutz.

Odrska različica vključuje skladbe This Is Me, Never Enough in tudi druge pesmi iz filma, ki sta jih napisala Benj Pasek in Justin Paul, omenjeni dvojec pa je ustvaril tudi nekaj novih pesmi. Produkcija, ki vključuje cirkuške in čarodejske točke ter akrobatski nastop v zraku med izvedbo pesmi Rewrite the Stars, v grobem sledi zgodbi filma.