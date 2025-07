Namenski poletni pop hiti Armina Van Buurena ostajajo kritični

Armin Van Buuren nan spet ponuja priložnost za festival predsodkov. Pred osmimi leti sta iz vseh koncev jokali njegovi uspešnici Sunny Day in I Need You, zdaj iz istega cukrastega žaklja raste Let It Be For Love. Trance-house-pop iz najbolj neusmiljene beneluške korporacije je aksiomska osladnost brez primere. Driskasto zveneči elementi po ključu Swedish House Mafie, ki v odnosu do črvstega starošolskega techa še vedno veljajo za omalovažujoče, niso edini, ki nevtralnega poslušalca begajo. A vendar je treba priznati, da tudi tomorrowland estetika občasno prija. Tako kot je na začetku tisočletja, in to velja še danes, seveda velja, prijetna občutja dopustnikom namenjala pomirujoča chill-out muzika, oziroma to uspešno počne cafe-del-mar dobrikanje. Tako kot je sleherni postanek na Ibizi nepozaben, smo na nek čudaški način vsi Van Buurnovi navijači. Ob tem, da smo nekateri navdušeni zgolj in samo nad njegovo slaščičarsko popevkarsko proizvodnjo divizijo, to, ki jo zastopa ravno Let It Be For Love. Skrivnostno nalezljivo.