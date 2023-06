Namesto kuhinjskega diska

Sedmi album londonske lepotice ni privlačen. Sophie Ellis-Bextor je od svojega velikega vstopa na sceno le pridobivala na veljavi in statusu. V zadnjem desetletju se je izpostavila kot kraljica kitchen-disca, to je lahkotnega pop izraza na sorazmerno hitri in vselej enakomerni ritmični osnovi. Kitchen-disco pa zato, ker je praktično ves pevkin opus permutacija njenega prvega super-hita. Tega je leta 1999 sicer izvedel italijanski producent DJ Spiller, dolgonoga pevka zapeljivega, a hkrati nedolžnega pogleda pa je vseevropski uspešnici GrooveJet (If This Ain't Love) posodila le svoj nežni glas ter ji priskrbela tudi romantične verze. Skladno s podžanrsko definicijo se Sophie Ellis-Bextor najraje posluša v kuhinjah, in to takrat, ko v tam operirajo spretne in dobrovoljne gospodinje. Hči nekdanje voditeljice znane otroške televizijske oddaje je namreč tudi sama najraje označena kot gospodinja – pri 43 letih in petih sinovih je opis njenega osnovnega poklica dokaj logičen. Toda Hana ni te vrste glasbeno delo. Kajti Ellis-Bextorjeva je z njim zašla v povsem drugačno pop sfero. Hana naj bi po japonsko pomenilo nekaj podobnega razcvetu. Če je brhka mati in žena za svoj kreativni razcvet potrebovala tršo, malodane kar indie-rockersko okolje, v katerem se kopičijo neznačajske melodije, naj bo. Toda koketna pevka, ki najpogosteje nastopa v bombažnih oblekicah z rožnatim potiskom, tja morda res ne sodi. Ali pač? Dolgo je veljalo tudi, da Ellis-Bextorjeva ne zna prepričljivo peti. Prav tako, da svojih bokov ne zna sukati ravno spretno. Slednje je na velikem odru demantirala z uvrstitvijo v finale televizijskega šova Zvezde plešejo, v katerem je jeseni leta 2013 nastopila kar v finalu – in zasedla izvrstno 4.mesto. Vokal Sophie Ellis-Bextor je na albumu Hana precej bolj izrazit, kot je bil sicer, saj nekajkrat, to je treba priznati, pošteno preseneti. Sklep bi bil torej lahko, da se je ljubljenka predvsem angleških mam v novo glasbeno avanturo podala z namenom, da se pevsko dokončno izživi. Pohvalo v tem mini segmentu ji lahko namenimo, prav res. Toda album Hana kot celota je kljub temu še vedno grozen. Ni ga vredno poslušati dvakrat.

