Namesto šestih deklet bodo na turneji zgolj štiri: 'Bodo vrnili del denarja?'

Turneja skupine Katseye se še začela ni, pa že razburja. Zakaj? Ne le, da bodo na evropskem delu turneje, ki se prvega septembra začenja na Irskem, stale le štiri od šestih članic, skupina se sooča s številnimi težavami in kritikami. Ena od članic je odsotna že več mesecev, druga si je odmor vzela zaradi izgorelosti in težav z duševnim zdravjem. Tretja si je tik pred turnejo zvila gleženj, četrta pa naj bi se soočala z blagim pretresom možganov. "Kaj glasbena založba počne s temi dekleti?" se sprašujejo oboževalci.

Da Švicarka Manon Bannerman ne bo del turneje Wildworld Tour, je javnost pričakovala. Pevka namreč že več mesecev brez pravega pojasnila ne sodeluje pri skupinskih aktivnostih. Bolj je presenetilo dejstvo, da bo svoj odmor od nastopanja podaljšala Filipinka Sophia Laforteza, sicer vodja skupine Katseye. Sophia je trenutno na daljšem odmoru, povezanem s skrbjo za duševno zdravje, in bo preskočila vse koncerte v Evropi.

Pred evropskimi oboževalci bodo na odru tako stale 'le' Daniela, Yoonchae, Megan in Lara, a tudi one ne v svoji najboljši formi. Megan, Američanka kitajskih korenin, se trenutno spopada z zvinom gležnja, Daniela, Američanka latinskoameriških korenin, pa naj bi se soočala z blagim pretresom možganov. "Če se bodo stvari še naprej odvijale v tej smeri, bo na odru kmalu stala le ena," so razmere nekoliko cinično komentirali uporabniki na spletu.