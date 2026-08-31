Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Namesto šestih deklet bodo na turneji zgolj štiri: 'Bodo vrnili del denarja?'

Dublin, 31. 08. 2026 14.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Katseye

S prvim septembrom dekliška skupina Katseye začenja evropski del turneje Wildworld Tour. Tik pred začetkom je njihova glasbena založba sporočila, da bodo na odru namesto šestih deklet stala zgolj štiri. Poleg Švicarke Manon Bannerman, ki je odsotna že več mesecev, bo koncerte v Evropi preskočila tudi Filipinka Sophia Laforteza. Kupce vstopnic je novica pošteno razburila: "Plačali smo za šest punc. Videli bomo zgolj štiri. A to pomeni, da bodo vračali trideset odstotkov od kupljenih vstopnic?"

Turneja skupine Katseye se še začela ni, pa že razburja. Zakaj? Ne le, da bodo na evropskem delu turneje, ki se prvega septembra začenja na Irskem, stale le štiri od šestih članic, skupina se sooča s številnimi težavami in kritikami. Ena od članic je odsotna že več mesecev, druga si je odmor vzela zaradi izgorelosti in težav z duševnim zdravjem. Tretja si je tik pred turnejo zvila gleženj, četrta pa naj bi se soočala z blagim pretresom možganov. "Kaj glasbena založba počne s temi dekleti?" se sprašujejo oboževalci.

Katseye
Katseye
FOTO: AP

Da Švicarka Manon Bannerman ne bo del turneje Wildworld Tour, je javnost pričakovala. Pevka namreč že več mesecev brez pravega pojasnila ne sodeluje pri skupinskih aktivnostih. Bolj je presenetilo dejstvo, da bo svoj odmor od nastopanja podaljšala Filipinka Sophia Laforteza, sicer vodja skupine Katseye. Sophia je trenutno na daljšem odmoru, povezanem s skrbjo za duševno zdravje, in bo preskočila vse koncerte v Evropi.

Pred evropskimi oboževalci bodo na odru tako stale 'le' Daniela, Yoonchae, Megan in Lara, a tudi one ne v svoji najboljši formi. Megan, Američanka kitajskih korenin, se trenutno spopada z zvinom gležnja, Daniela, Američanka latinskoameriških korenin, pa naj bi se soočala z blagim pretresom možganov. "Če se bodo stvari še naprej odvijale v tej smeri, bo na odru kmalu stala le ena," so razmere nekoliko cinično komentirali uporabniki na spletu.

Preberi še 'Ali bo na odru kmalu stala le še ena?'

Globalna senzacija Katseye je bila ustvarjena po navdihu korejskih pop glasbenih skupin. Dekleta po vzoru korejske glasbene industrije na dan tako trenirajo po več ur, se neprestano pojavljajo na raznih dogodkih ter nastopajo širom celotnega sveta. Skupina je po zgolj dobrem letu delovanja že prejela prestižno grammyjevo nominacijo in večkrat slavila na podelitvi ameriških glasbenih nagrad.

V sklopu turneje bodo na tleh stare celine nastopile na Irskem, v Veliki Britaniji, Franciji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji ter na Danskem. Vsi koncerti so razprodani.

katseye turneja evropa članice odsotnost manon sophia

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Umrl hrvaški glasbenik Jimmy Stanić

24ur.com 'Ali bo na odru kmalu stala le še ena?'
Zadovoljna.si Sanjski moški: v šov vstopajo nova (stara) dekleta
24ur.com V New Yorku cene vstopnic za ogled finala lige NBA dosegajo vrtoglavo raven
24ur.com Ta teden iz Sanjskega moškega izpadla kar štiri dekleta
24ur.com Skupina S Club potrdila, da bo po smrti Paula Cattermola nadaljevala turnejo
24ur.com Bi plačali več kot devet tisoč evrov za koncert skupine Coldplay?
Zadovoljna.si Le katera izmed deklet bo dobila prvi ključ sezone?
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Rdeč kolobar po piku klopa ni vedno takšen, kot si predstavljamo
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro
Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni hrvaški pevec: njegove pesmi bodo živele naprej
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
dominvrt
Portal
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907