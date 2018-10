Napol slečena Britney v fetiš opravi prej zgražala kot navduševala?

Že velja, da je danes 36-letna Britney Spears nekdaj navduševala praktično ves svet, saj je iz sprva nedolžne pop princeske nato postala "nevarno" seksi, sploh če se je spomnimo iz časov uspešnic Toxic, Womanizer, Gimme More ali Piece of Me.

Zdaj, ko gre počasi proti 40. letom, 2. decembra bo stara 37 let, pa očitno še vedno ostaja v formi, četudi morda z nekaj kilogrami več. Nedavno je imela koncert na dirkališču formule 1 v Austinu, v Teksasu.

Pevka je med koncertom izvedla nekakšno modno revijo seksi spodnjega perila, ki ga je začinila še z nekaterimi fetiš modnimi dodatki. Oboževalca, ki ga je dala na povodec, in njenega plesa ob drogu pa niti ne gre omenjati. Britney torej niso tuje mrežaste nogavice, bič ali usnjene naramnice ter pasovi na primernih delih telesa.

S seksi gibi je mnoge navdušila, z nekaj urnimi akrobatskimi vložki pa tudi pokazala, da je za svoja leta še kako gibčna. Ali se z njeno vizijo, kaj je seksi ali pač ne, strinjate, pa je seveda stvar okusa ...