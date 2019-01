Napovedali tridnevni festival Woodstock 50 z več kot 60 izvajalci

Organizatorji legendarnegaWoodstocka, ki se je odvil med 15. in 18. avgustom leta 1969, so ob 50. obletnici tega festivala miru, ljubezni in glasbe, na katerem so takrat med drugim nastopili Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Joe CockerinSly and The Family Stone, najavili velik dogodek ob počastitvi abrahamovske obletnice.

Michael Lang, soustanovitelj in koproducent originalnega Woodstocka je potrdil, da se bo dogodek Woodstock 50 odvil med 16. in 18. avgustom na posestvu Watkins Glen blizu New Yorka. Nastopilo naj bi več kot 60 izvajalcev, od največjih, pa do mladih talentov, žanrsko pa naj bi pokrili vse od rocka, popa, hip-hopa in countryja.

"Prvotni festival je bil reakcija mladine na stvari, ki so se takrat dogajale, od civilnih in ženskih pravic, pa do protivojnega gibanja, kar je naredilo pot, da smo delili mir, ljubezen in glasbo. Glasba ima moč, da združuje ljudi, zato je čas, da vrnemo duh Woodstocka, se zavzamemo in naredimo, da bo nas glas slišan," menijo organizatorji.

Prve izvajalce bodo izdali prihodnji mesec, sicer pa naj bi bilo na voljo sto tisoč vstopnic.