Napovedan izid posmrtnega albuma reperja Coolia

Glasbeni studio, s katerim je sodeloval lani preminuli raper Coolio, je napovedal izid posmrtnega albuma z naslovom Long Live Coolio. Album bo vseboval pesmi, na katerih je zvezdnik delal pred smrtjo, izdan pa bo še letos. To bo po letu 2009, ko je izdal album From the Bottom 2 the Top, raperjev drugi album. Datuma izida založba ni razkrila.

icon-expand Coolio FOTO: Profimedia

Še pred albumom bo v prihodnjih dneh izšla raperjeva nova skladba TAG 'You It', ki jo je z glasbenima kolegoma Too $hortom in DJ Winom pripravil pred smrtjo. Pesmi so raperji namenili tudi videospot, ki prikazuje zvezdnika in Too $horta v boksarskem ringu. To je tudi zadnji video, v katerem je nastopil pred smrtjo.

"Imel sem obdobje, ko nisem bil prepričan, zakaj še vedno delam glasbo, in že kar nekaj časa nisem izdal albuma," je Coolio povedal za Sunday World v intervjuju pred smrtjo. "Zdaj delam na novem albumu in to ni zato, ker bi me zanimal denar ali kaj podobnega. V prvi vrsti zato, ker sem ponovno motiviran za ustvarjanje glasbe in to počnem zase. Pred mnogimi leti sem si prisegel, da bom nehal, če bo kdaj prišlo do točke, ko bom to počel samo zaradi denarja," je o novem albumu še povedal pevec.