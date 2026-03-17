'Naš humor se napaja pretežno iz neumnih in smešnih ljudi'

Album Plus je vaš enajsti, torej ostajate pozitivni tudi po skoraj 35 letih, v komadu Pozitiva? sicer ironično ugotavljate, da je veliko le-te enostavno "fejk"...? Hja, svet je, kjer je, in razumem ljudi, da potrebujejo eno ljubezen-pozitiva protiutež za distopično realnost. Težava nastane, ko izvajalci zavohajo in zlorabijo to za pisanje pozitivnih komadov na silo. Nekateri res zvenijo kot predavanje Kako postati samozavesten, ki ga izvaja nekdo, ki si je ravnokar "kot" uspešno pozdravil manjvrednostni kompleks.

Ploščo ste poleg zgoščenke izdali tudi v konzervi, za vas doslej neizdanem formatu. Kateri format po vrsti je to za vas, ki ste vendar rekorderji v številu unikatnih izdaj, in kaj torej skoči na plano, ko jo srečni lastnik odpre?

Pozor, konzerve ne odpirajte! Noter je kup neumnosti, ki niso ne užitne ne uporabne. Na konzervi je QR koda, ki se skenira in s katere se sname avdio in video material. Neodprta pa je uporabna kot hokejski pak ali dizajnerski klobuček. Konzerva simbolizira eno stanje družbe, v kateri je na deklarativni ravni (etiketa) vse oh in sploh, extra, super itd. - mi smo vse to spravili pod "dežnik" PLUS, vsebina pa je nekaj povsem drugega. Mi smo za to konzervo pridobili celo certifikat Bio de Janeiro. Če se vrnem na začetek vprašanja, mislim, da je to deveti format – če upoštevamo "shape CD" in "mini CD".

"Sergio je postal že pravi pravcati kos nesnovne kulturne dediščine teh krajev." FOTO: Arhiv izvajalca

Zanimivo je, da četudi ste nekateri člani v zadnjih skoraj 35 letih praktično postali starejši občani, pred penzijo, se zdi, da je Zmelkoow žival, ki se ne stara, humor še vedno zadene žebljico na glavico. Vam je to postalo samoumevno ali je ves trud z leti postal nekaj, kar vam predstavlja napor in frustracije?

Dobra zajebancija je pomemben in lep del življenja, ki ima neupravičeno slab sloves. Najbrž, ker ne pripomore k učinkovitosti in rasti dobička, ampak brez nje bi hitro postali robotki, ki hitro zarjavijo. Naš humor se napaja pretežno iz neumnih in smešnih ljudi in početij okoli nas in ta vir navdiha je trenutno v konjunkturi.

Pri vas besedila še vedno presenetijo, saj jim ne gre za spevnost, prej za duhovite prebliske in po drugi strani za sposobnost, da povedo več, kot se morda zdi na prvi posluh ...

Drži. Teksti so bili zame kot za glavnega avtorja vedno pomembni. Nekako pri še tako spevni in prijetni melodiji ne morem prežvečiti komada, če ima slabo besedilo. To ne pomeni, da mora imeti vsako neko blazno globoko sporočilo, lahko je tudi lahkotno, ampak lepo izpeljano, drugačno, zanimivo ... Ne sme biti nujno zlo, ker pač nekaj mora pevec peti; ali pa še slabše - ne sme ciljati previsoko, če avtor nima kaj ali pa ne zna tega povedati.

Se vam zdi, da morate pri vsem, iz česar se norčujete, biti dva ali morda celo tri ali štiri korake pred ostalim svetom, da ste za oboževalce in tiste, ki so vam sposobni prisluhniti, aktualni in zanimivi?

V bistvu se ne obremenjujemo s tem, da bi bili aktualni in zanimivi. Delamo, kar je nam všeč, in upamo, da bo še komu. Če bi se preveč ponavljali, bi bili sami sebi dolgočasni, tako da nas bolj to žene k iskanju novih vsebin in rešitev pri ustvarjanju.

Zadnje čase vam gre zelo dobro, z novega albuma ste posneli kar pet videospotov, ki so tudi tehnološko vedno bolj dovršeni. Ste torej pretežno opustili način "naredi sam", kot ste k videospotom pristopali pred desetletji?

Čisto opustili nismo, saj je bil en od teh spotov Samo zase kot prase posnet v pol ure s telefončki prisotnih. Smo pa res začeli na tem področju pogosteje delegirati delo. Snemanje, montaža videa vzame precej časa in zdi se mi, da ga je pri bendu pametneje izkoristiti za glasbo, ki je pač naš osnovni "posel".

Sergio, pravite, se je rodil pred 100 leti, četudi je nesrečno končal leta 1986, kako in predvsem zakaj živi še naprej v srcih pravih Istranov? Novi spot za predelavo Sempre Sergio pa je za povrhu prava "gangsta" mojstrovina ...

Ta "gangsta" mojstrovina je bila ideja režiserja, ki mu je, pazi, ime Sergio Chinghiale! Jaz sem mu predlagal videospot v stilu James Bonda, ampak je rekel, da ima v glavi že nekaj drugega. Sicer pa je Sergio en arhetipski lik, ki se je pojavil od 70. let dalje in taki še vedno vedrijo po Obali. Gredo na nedeljsko kosilo v Portorož ali pa tudi čez mejo na Hrvaško in se potem proti večeru s tridesetimi kilometri na uro cik-cak vračajo proti Trstu. Sergio je postal že pravi pravcati kos nesnovne kulturne dediščine teh krajev.

Kako odmevna je bila spletna akcija Naj Sergio 2026, je bila huda konkurenca, kako boste nagradili zmagovalca? Raznih kandidatov, ki naj bi bili reinkarnacija Sergia ali celo on sam, se je oglasilo precej; in še se oglašajo. Jih je pa kar nekaj očitnih prevarantov, ki se samo želijo dokopati do nagrad. Te so res privlačne – CD, konzerva in za finaliste tudi predstavitev na odru 18. marca v Media centru.

Nekje ste dejali, da "če je nekaj dobro, je to treba vzdrževati", torej bomo dočakali tudi 40- ali 50-letnico Zmelkoow, ali vas bodo takrat že nadomestili hologrami in umetna inteligenca?